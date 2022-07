L’inquiétant film Netflix avec Nicolas Cage qui ne dure que 97 minutes et qui est déjà un succès

in

Netflix

C’est un thriller plein de suspense avec Nicolas Cage qui a fait ses débuts en 2019 mais le succès n’arrive qu’en 2022 via Netflix.

©IMDBNicolas Cage

Lorsqu’un homme cherche à échapper aux vicissitudes d’une météo impitoyable grâce à un ouragan importun, un couple lui propose de l’aider, mais les choses commencent à se gâter lorsqu’ils lui font une offre inquiétante. C’est ça Mal cachéaussi connu sous le nom pris dans la tempêteun film datant de 2019 mettant en vedette Nicolas Cage.

Mal caché Ce n’était pas un grand succès, en fait les critiques spécialisés l’ont détruit lors de sa première, le considérant comme l’une des pires entrées de la vaste filmographie de Nicolas Cage qui comprend de grands titres comme Quitter Las Vegas ou le plus récent Le poids du talent où il est venu s’interpréter dans un contexte défavorable.

De l’échec au succès grâce à Netflix !

À présent Netflix montre à nouveau pourquoi c’est un véritable phénomène grâce à l’inclusion de Mal caché dans son catalogue le transformant en film Numéro 1 parmi les plus regardés, prouvant une fois de plus que le monde du streaming a une vie bien à lui et que les abonnés des plateformes peuvent à nouveau donner vie à un titre qui avait jusque-là échoué sur grand écran.

Comment se fait-il que ce titre ait atteint ce haut niveau d’acceptation parmi les abonnés du Streaming Giant ? Il faut d’abord parler de la figure de Nicolas Cage, qui pourrait bien être un promoteur de ce succès. S’il convient également de noter que le suspens ajouté à la durée de 97 minutes pourrait bien aider à positionner Mal caché comme lui Numéro 1 atteint cette semaine.

Le film est d’origine nord-américaine et est réalisé par Stephen Campanelli avec un casting dirigé par le susmentionné Nicolas Cage ainsi que des noms propres tels que Kelsey Grammer, Oliver Trevena, Zulay Henao, Kadee Strickland, Luke Benward et Emily Marie Palmer. Les livres du film sont en charge du duo composé d’Iver Willam Jalah et Rich Ronat.

