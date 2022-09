L’inoubliable série animée Batman qui a fêté ses 30 ans

Bandes dessinées DC

Batman a un grand nombre de versions dans différents médias mais la série animée à laquelle nous faisons référence est l’une des plus réussies. Attention!

©IMDBBatman : la série animée

Homme chauve-souris est un caractère fondamental non seulement au sein de la Univers étendu DC mais aussi en tant que représentant du genre super-héros dans tous les médias disponibles où le Gotham Bat a laissé sa marque avec une histoire mémorable aux côtés de ce qui est probablement la meilleure galerie de méchants de l’histoire de tout super-héros. Tous ces assaisonnements font de lui un personnage exceptionnel à adapter.

En ce sens, il existe une version de Bruce Wayne/Batman qui a conquis les adeptes du personnage dès le début. On parle de Batman : la série animéele spectacle animé créé par Eric Radomski et Bruce Timm en 1992 qui est devenu fort grâce à la poussée que le Chevalier noir avait à l’époque avec les deux films d’action en direct réalisés par Tim Burton et mettant en vedette Michel Keaton.

Une série animée fondamentale du mythe Batman

Bien qu’il s’agisse d’un dessin animé, la série présentait Bruce Wayne et ses aventures à Gotham d’une manière sombre et inquiétante. Le casting vocal comprenait Kevin Conroy dans Batman / Bruce Wayne, Loren Lester dans Dick Grayson / Robin, Bob Hastings dans le rôle du commissaire Gordon et Mark Hammil dans le rôle du Joker. De plus, Timm et Paul Dini ont inventé la petite amie et complice du Killer Clown : Harley Quinn. Depuis lors, la popularité de ce personnage féminin est passée de la personnification de margot robbie dans les films.

Batman : la série animée a fêté ses 30 ans le 5 septembre et il est bon de rappeler pourquoi il est si important pour la mythologie de la marque. Après tout, le spectacle était la pierre angulaire de la Univers animé DC qui comprenait d’autres émissions de télévision comme Ssuperman: La série animée, Les nouvelles aventures de Batman, Batman Beyond, Static Shock, Le projet Zeta, Justice League Oui Justice League Illimité. Tous célébrés par le fandom !

aujourd’hui tu peux voir Batman : la série animée sur la plateforme de streaming hbo max où vous pouvez trouver beaucoup de contenu Bandes dessinées DC et plus d’une version du chevalier de la nuit dans des formats d’animation et d’action en direct. Mise en garde! Le programme auquel nous faisons référence dans la note peut devenir addictif après avoir regardé quelques épisodes.

Dans un autre ordre, hbo max avait prévu auparavant Batman : Croisé Capedune nouvelle série animée de Bruce Timm avec le réalisateur de homme chauve-souris, Matt Reeves et JJ Abrams. Cependant, Découverte de Warner Bros. a récemment annulé plusieurs projets d’animation, dont Croisé chapeauté. Bien que ce soit une mauvaise nouvelle pour les fans, des plateformes comme Apple TV, Hulu Oui Netflix a manifesté son intérêt pour l’acquisition du nouveau programme d’animation de la chauve-souris.

