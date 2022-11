L’innocence joue un tour à Belinda : elle ne sait pas ce qu’est la mazacuata

célébrités

Belinda a participé à l’émission de téléréalité La Divina Comida où elle n’a pas reconnu un terme populaire à double sens et a été victime de ridicule de la part de ses pairs.

Bélinda Il est dans l’un des meilleurs moments de sa carrière professionnelle avec un grand succès dans ses performances de chanteur en même temps qu’il a sa place assurée dans la série bienvenue à l’éden et participe également à l’émission de télé-réalité la nourriture divine où il avait un produit de performance particulier de son innocence ou comme certains l’ont assuré: « manque de voisinage ».

La nouvelle formule de HBO Max réunit 16 célébrités pour démontrer tous leurs talents culinaires et animer une compétition qui voit de nombreux échanges entre ses participants. C’est ainsi que Bélinda il est tombé en proie à son innocence dans une occasion imbattable de susciter le rire de ses compagnons pour ne pas reconnaître un terme assez populaire.

Dans ce cas, l’hôte de la nuit était José Angel Bichir Oui Bélinda lieu partagé avec des invités comme Manu ANI et le comédien véronique toussaint qui a utilisé tout son cabotinage pour faire du chanteur espagnol la blague du jour, quelque chose que de nombreux adeptes de l’émission télévisée ont certainement trouvé amusant, bien qu’il ait également été critiqué, sûrement, par les fans de l’ancien couple de chrétien nodal.

Belinda est surprise par un mot très spécial

Puis et devant la figure parfaite de Bélinda le cuisinier se demanda si elle allait manger ce qu’il avait préparé. Bien sûr, la chanteuse et actrice a assuré : « Levain? Non, alors, quel avenir ai-je ? Parce que je mange de tout. Pizza, levain, pate paternelle »a été la réaction de Bélinda, Alors Verónica a été rapide sur ses réflexes et lui a dit qu’elle mangeait aussi « mazacuata », quelque chose qui a fait rire tout le monde.

La réaction du chanteur En amour tu dois pardonner Ne soyez pas en retard : « Quoi? Je me suis perdu? Hé, s’il vous plaît, partagez la blague. Je n’ai aucune idée de ce que signifie ce mot. »quelque chose qui peut être assez incroyable pour les habitants du Mexique où le mazacuata est un serpent indigène mais en même temps c’est la façon dont le système reproducteur masculin est appelé avec un double sens.

Après qu’un autre participant ait expliqué à Bélinda le sens de ce mot véronique toussaint Il a tenté d’apaiser la situation en assurant : « C’est bien qu’il y ait encore des gens comme Belinda, qui sont innocents et qui ne connaissaient vraiment pas le sens de la mazacuata »mais la blague a cédé la place à un moment plutôt gênant.

