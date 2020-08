LinkedIn offre aux marques de nouvelles façons de cibler des audiences engagées via sa plateforme et son réseau d’audience

Les annonceurs LinkedIn peuvent désormais lancer des campagnes de reciblage destinées aux utilisateurs qui ont regardé une publicité vidéo ou ouvert un formulaire de génération de leads.

Alors que de plus en plus de spécialistes du marketing se tournent vers LinkedIn pour leurs campagnes publicitaires B2B et leurs efforts de marketing basés sur les comptes, la plate-forme renforce ses capacités de ciblage publicitaire. Le mois dernier, LinkedIn a commencé à déployer deux nouvelles fonctionnalités: le reciblage par vues vidéo et les formulaires de génération de leads. Ces nouveaux outils permettent aux marques de cibler les publicités LinkedIn sur les utilisateurs qui ont regardé au moins 75% d’une publicité vidéo ou se sont engagés avec un formulaire de génération de leads sur la plateforme (même si tout ce qu’ils ont fait était d’ouvrir le formulaire sans le soumettre).

La fonctionnalité de reciblage de la vue vidéo récemment ajoutée est également étendue à LinkedIn Audience Network, qui permet aux annonceurs de lancer des campagnes publicitaires LinkedIn en dehors de la plate-forme sur des sites Web et des applications d’éditeurs tiers.

LinkedIn Audience Network peut diffuser des publicités en dehors de sa plateforme

LinkedIn a également introduit une intégration pré-enchère avec la solution de vérification publicitaire numérique Integral Ad Science pour se prémunir contre la fraude publicitaire et donner aux annonceurs de son réseau d’audience une couche supplémentaire de protection de la marque.

Un spécialiste du marketing ayant un accès anticipé aux outils de reciblage a signalé une augmentation de 20% des taux de conversion avec une baisse de 24% du coût par conversion. Un autre utilisateur de la version bêta a déclaré que le test qu’il avait effectué à l’aide de la fonction de reciblage des formulaires de génération principale a généré des taux de clics 2 à 3 fois plus élevés par rapport à leurs tactiques normales.

«Bien que ce soit encore tôt dans le processus, nous constatons que les prospects générés par le reciblage ont un taux de qualification plus élevé de MQL vers SQL», a déclaré Morten Jensen, Senior Marketing Manager de Jabra, qui a signalé un taux de clics plus élevé.

Ces nouveaux outils de reciblage donnent aux annonceurs LinkedIn la possibilité de concentrer leurs messages publicitaires en fonction de l’engagement du public. Par exemple, comme le note LinkedIn, une campagne publicitaire vidéo faisant la promotion d’un événement pourrait être suivie d’une publicité sponsorisée reciblant les utilisateurs qui ont regardé la vidéo, leur offrant une invitation à s’inscrire à l’événement. Les équipes marketing basées sur les comptes peuvent utiliser la fonction de reciblage de la génération de leads pour cibler les prospects qui ont approfondi le processus de vente.

«LinkedIn possède une mine de données de première partie sur un public professionnel et des capacités de ciblage B2B uniques, ce qui en fait un endroit idéal pour impliquer les décideurs commerciaux», déclare Oscar Orozco, analyste principal des prévisions d’eMarketer, soulignant pourquoi tant de spécialistes du marketing B2B sont capables de capturer des audiences à différentes étapes de l’entonnoir marketing via la plateforme.

eMarketer a rapporté en février qu’il s’attend à ce que plus de la moitié des spécialistes du marketing (50,3%) utilisent LinkedIn pour leurs efforts de marketing et de publicité d’ici l’année prochaine, et que la croissance du nombre d’utilisateurs de LinkedIn atteindra 62,1 millions aux États-Unis cette année.

