LinkedIn nie la violation de données qui aurait exposé les données de 700 millions d’utilisateurs, déclare que « les membres nous font confiance »

LinkedIn les utilisateurs auraient été récemment touchés par une violation de données massive, où les données de 700 millions d’utilisateurs ont été piratées.

Repéré pour la première fois par Restaurer la confidentialité, les données d’environ 92 pour cent des LinkedIn utilisateurs auraient été mis en vente sur le dark web. Cependant, LinkedIn nie toute violation de ce type et a assuré qu' »aucune LinkedIn les données des membres ont été exposées ».

Selon une déclaration officielle, « Les membres font confiance LinkedIn avec leurs données, et toute utilisation abusive des données de nos membres, telle que le grattage, viole LinkedIn conditions d’utilisation. Lorsque quelqu’un essaie de prendre les données d’un membre et de l’utiliser à des fins que LinkedIn n’a pas acceptées, nous nous efforçons de l’arrêter et de le tenir responsable. »

Apparemment, un pirate informatique inconnu a eu accès à des détails tels que des numéros de téléphone, des adresses physiques, des données de géolocalisation et des salaires présumés de LinkedIn utilisateurs. 9to5Mac a contacté le pirate informatique qui avait publié les détails sur le dark web. Le pirate informatique aurait révélé que les données « ont été obtenues en exploitant l’API LinkedIn pour récolter des informations que les gens téléchargent sur le site ».

Notamment, ce n’est pas la première fois que les données personnelles de LinkedIn les utilisateurs sont compromis. En avril de cette année, une personne vendant les données, y compris les noms complets, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, le sexe et plus encore sur un forum de hackers, a affirmé qu’il s’agissait gratté de 500 millions LinkedIn profils. À cela, LinkedIn a déclaré que les données comprenaient des informations provenant de nombreux endroits et n’avaient pas toutes été extraites de sa plate-forme. Il a en outre confirmé que les données compromises étaient facilement accessibles au public LinkedIn profils.

