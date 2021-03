LinkedIn confirme qu’il travaille sur une fonctionnalité de discussion audio de type Clubhouse

31 mars 2021 16:18:49 IST

LinkedIn a confirmé qu’il travaillait sur une fonctionnalité similaire à l’essence de la Pavillon app. Il fonctionne sur un salon de discussion audio au sein de l’application. Cette annonce vient juste après Spotify, Facebook, Instagram et Twitter travailleraient sur des produits similaires pour leurs plates-formes respectives. Les actualités sur LinkedIn travaille sur un chat audio a été rapporté pour la première fois par l’ingénieur inverse Alessandro Paluzzi. Ses revendications étaient confirmé plus tard par LinkedIn, tel que rapporté par TechCrunch.

#LinkedIn travaille sur des salles audio en direct 👀 ℹ️ La fonctionnalité ne fonctionne pas encore, il n’y a que l’interface utilisateur pour le moment. pic.twitter.com/Btt6FATXW3 – Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 30 mars 2021

D’après la capture d’écran partagée par Paluzzi, la fonction de discussion audio de LinkedIn ressemble beaucoup à Twitter Spaces. Il existe une option pour rejoindre et quitter la salle, réagir à une conversation et demander de passer du statut d’auditeur à celui de conférencier.

«Nous faisons quelques premiers tests pour créer une expérience audio unique liée à votre identité professionnelle. Et nous examinons comment nous pouvons apporter de l’audio à d’autres parties de LinkedIn, telles que des événements et des groupes, pour donner à nos membres encore plus de moyens de se connecter à leur communauté », a déclaré la porte-parole de LinkedIn Suzi Owens TechCrunch.

Cette annonce intervient quelques jours après le déploiement par Linked des Stories d’Instagram et de la fonction de publication éphémère de type Snapchat, appelée LinkedIn Stories.

