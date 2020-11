L’initiative élargit ses rangs avec d’anciens membres de Naughty Dog, Insomniac, Blizzard et plus

L’étude interne de Microsoft continue d’élargir les dimensions de son équipe après le lancement de la Xbox Series X / S

L’une des principales critiques qu’il a subies Microsoft tout au long de la génération maintenant passée était le manque d’exclusivités. Malgré la compensation progressive de ce manque avec des services tels que Xbox Game Pass, la société nord-américaine a toujours une dette impayée envers ses joueurs, et elle sera transférée de la Xbox One à la Xbox Series X / S. Cependant, consciente de la situation, la transnationale a entamé une croisade remarquable Première fête, acquérir des études telles que Obsidienne, Théorie des ninjas, Divertissement inXile et plus, et les équipes fondatrices aiment L’initiative.

Au rythme de ce dernier, comme rapporté VGC, les rangs de l’entreprise se sont élargis avec d’anciens membres de Le chien méchant, Jeux insomniaques, Tempête De Neige, Salle de l’infini et d’autres grands développeurs de circuits. En particulier, ils ont maintenant la participation de professionnels qui ont été impliqués dans le développement de franchises à succès très diverses, qui sont:

Hawar doghramachi (Le chien méchant).

Lauren Manuel Garcia Carro (Le chien méchant).

Lee Davis (Le chien méchant).

Sarah Swenson (Le chien méchant).

Jaime Molina (Salle de l’infini).

Jolyon Myers (Salle de l’infini).

Joseph Than (Tempête De Neige).

Stephen Clayburn (Tempête De Neige).

Victor Chavez (Studios de jeux Amazon).

Pasquale Scionti (Jeux épiques).

Nigel Loster (La Coalition).

Giovanni Martinez (Jeux insomniaques).

Cependant, on ne sait toujours pas à quoi serviront les nouvelles inclusions, puisque l’identité du premier projet de L’initiative. Même ainsi, nous ne doutons pas qu’avec le début d’une nouvelle génération, il ne faudra pas longtemps avant de la connaître, nous garderons donc un œil sur tous les mouvements du développeur pour découvrir ce qu’il a entre les mains.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂