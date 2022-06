L’inhumation de Layla Salazar est la dernière des funérailles d’Uvalde pour les victimes par balle

Elle adorait les ours Koala et adorait les Cowboys de Dallas de la NFL et dansait sur les vidéos TikTok. Elle voulait que ses grands-parents viennent la chercher le plus souvent possible à l’école car ils lui offriraient des tacos, a déclaré sa famille.

Des funérailles ont eu lieu jeudi à l’église catholique du Sacré-Cœur à Uvalde, au Texas, pour Layla Marie Salazar, une fille de 11 ans aux pieds rapides et à l’esprit vif. Elle était parmi les dernières des 21 victimes de la fusillade de masse dans une école du 24 mai dans la ville du sud du Texas à être inhumée.

La famille de Layla l’a décrite comme exubérante dans une nécrologie publiée sur le site Web d’un salon funéraire, et son père a déclaré à l’Associated Press qu’elle était très amusante et « super énergique ».

Laïla Salazar. via Facebook

Elle était fière d’avoir remporté des courses lors des journées annuelles sur le terrain de la Robb Elementary School – six d’entre elles.

« J’ai tout de suite su qu’elle était rapide quand elle battait des enfants plus âgés », a déclaré Vincent Salazar. « Quand elle a réalisé à quelle vitesse elle était, elle a juste – vous savez, elle a gravité autour de ça. »

Le père de Layla a déclaré qu’elle avait hâte d’aller au zoo et de voir le nouveau film de super-héros Marvel, « Thor : Love and Thunder ». La bande-annonce du film utilisait une chanson rock qu’ils aimaient tous les deux, « Sweet Child O’ Mine » de Guns N’ Roses.

« Moi et Layla ferions ça sur le chemin de l’école et c’est la seule chose qui m’apporte la paix en ce moment », a-t-il déclaré dans un message sur Facebook le lendemain de sa mort.

Plus tard, il a posté que le guitariste de Guns N’ Roses, Slash, avait présenté ses condoléances.