L’ingrédient secret de James Wan pour une horreur réussie? Il n’en a pas

James Wan a toujours prouvé qu’il avait un don pour la narration avec sa liste de films dans le genre d’horreur. Comparativement, je suis sûr que nous pouvons tous penser à une époque où nous avons regardé un film ou un livre d’horreur inattendu à petit budget dans lequel nous nous sommes ennuyés de la terne de tout ce qui s’y rapportait. La terrible narration, les horribles personnages en deux dimensions, ou même les effets sonores qui n’ont abouti à rien. Avec un peu de chance, un petit conseil utile du tristement célèbre réalisateur d’horreur James Wan, peut aider à encourager toute personne aux prises avec ses projets.

Selon Wan, raconter une histoire d’horreur, c’est être à la place de ceux qui vont vivre le projet, comme un fan. Et c’est particulièrement vrai avec son nouveau film La conjuration: le diable m’a fait le faire, qu’il a aidé à organiser et sert de producteur après avoir réalisé les deux premiers opus de la franchise. A-t-il un ingrédient secret pour un film d’horreur à succès? Le cinéaste offre ce conseil utile.

« Je ne pense pas qu’il y ait un ingrédient secret. Pour moi, je veux juste raconter les histoires que je veux raconter. Je veux raconter les histoires que je veux regarder, en tant que public. Si je devais mettre le doigt sur quelque chose, c’est raconter des histoires avec des personnages auxquels les gens peuvent s’identifier. Je crois que c’est pourquoi, que ce soit Insidieux, ou alors La conjuration avec Ed et Lorraine, c’est créer ces personnages qui sont vraiment aimés, qu’ils sont de vraies personnes. Certainement dans le cas d’Ed et Lorraine, qui est basé sur de vraies personnes. «

James Wan saurait certainement raconter une grande histoire d’horreur, étant célèbre pour ses franchises d’horreur telles que La conjuration, Insidieux, et même le plus populaire Vu séries. Un bon film d’horreur raconte pourquoi tout est tombé sur ses victimes. Une grande histoire d’horreur fait plus que cela. Mise en place des grincements, du vent déchirant. La façon dont une ombre se déplace dans la salle une fois qu’une victime se rend compte qu’elle est à la merci de son tueur.

D’autres fois, cela peut provenir du moment déchirant où vous réalisez que la victime est sur le point de mourir. Vous voyez beaucoup de cela avec Vu, où les personnages sont configurés pour être éliminés par un piège aléatoire. L’horreur est simple pour certains, mais plus difficile pour d’autres. L’horreur ne peut pas être simplement une question de piratage et de slash sans raison. Je veux dire, bien sûr, ça pourrait. Tout aussi simple que quelqu’un utilisant son iPhone pour enregistrer un film de slasher rapide

Comme James l’a dit, raconter une bonne histoire d’horreur ou toute autre histoire, c’est aussi utiliser des personnages qui peuvent être racontés. J’ai entendu parler de certains écrivains s’inspirant d’histoires réelles d’événements homicides. C’est comme la citation de DC comics Joker, « Il n’y a pas de différence entre moi et tout le monde. Tout ce qu’il faut, c’est une mauvaise journée. » Quiconque connaît cette ligne sait où elle mène. C’est la bonne idée de la façon dont votre monde entier peut s’effondrer si quelque chose de terrible vous arrive que vous n’avez pas vu venir. Un jour, vous êtes le gars le plus gentil du bureau, mais l’autre gars a obtenu la promotion pour laquelle vous avez travaillé dur. Le reste de votre vie tourne dans le tube et vous avez beaucoup moins à vivre. Comme quelqu’un a pris vos espoirs et vos rêves et les a brisés.

Quand une grande histoire d’horreur commence comme celle-ci, puis conduit à la lente décomposition de la dissension du personnage en folie, c’est à ce moment-là que vous voulez voir les victimes entrer sur le territoire de cette personne, inconscientes du piège dans lequel elles s’engagent. Nous pouvons tous comprendre que nous sommes dépassés ou négligés. Nous pouvons tous comprendre que nous sommes terrifiés à l’idée de mourir au moins à un moment ou à un autre de notre vie. Donc, comme l’a souligné James Wan, si jamais vous voulez créer une histoire d’horreur, ne créez pas n’importe quelle histoire. Assurez-vous que vos personnages ont un motif. S’assure qu’ils sont liés au public cible de votre histoire.

Parfois, vous devez simplement renoncer à tout plan que vous pensiez utiliser pour créer une belle histoire. Quand quelque chose ne va pas, ça ne va pas. Donc, même pour les histoires qui ne sont pas basées sur le genre d’horreur, essayez de considérer comment vos personnages peuvent être racontés. Pensez à ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Vous êtes toujours libre de raconter les histoires que vous voulez raconter, mais les bonnes histoires viennent de l’étude de votre public. Si vous n’êtes jamais sûr de vos idées, il est peut-être temps de prendre du recul et de voir si votre travail est quelque chose que vous voudriez lire ou regarder vous-même. Vous pouvez voir le prochain projet d’horreur de James Wan, Malin, dans les salles cet automne. Cette nouvelle provient de ComicBook.com, avec des citations tirées d’une récente conférence de presse.

Sujets: Conjuring 3