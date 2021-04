L’ingéniosité vole le plus loin de son histoire avec un troisième vol réussi sur Mars

26 avr.2021 13:43:32 IST

Dimanche, le mini-hélicoptère Ingenuity de la NASA a effectué avec succès son troisième vol sur Mars, se déplaçant plus loin et plus vite que jamais, avec une vitesse de pointe de 6,6 pieds par seconde. Après deux premiers vols au cours desquels l’engin a plané au-dessus de la surface de la planète rouge, l’hélicoptère de ce troisième vol a parcouru 50 mètres de distance, atteignant la vitesse de deux mètres par seconde, soit quatre miles par heure dans ce dernier vol. «Le vol d’aujourd’hui était ce que nous avions prévu, et pourtant c’était tout simplement incroyable», a déclaré Dave Lavery, directeur du programme du projet Ingenuity.

Le rover Perseverance, qui a transporté le giravion de 1,8 kilogramme sur Mars, a filmé le troisième vol de 80 secondes. La NASA a déclaré dimanche que des clips vidéo seraient envoyés sur Terre dans les prochains jours.

Le vol latéral était un test pour le système de navigation autonome de l’hélicoptère, qui complète l’itinéraire en fonction des informations reçues au préalable.

« Si Ingenuity vole trop vite, l’algorithme de vol ne peut pas suivre les caractéristiques de la surface », a expliqué la NASA dans un communiqué concernant le vol.

Troisième vol dans les livres d’histoire✅

Notre #MarsHelicopter continue d’établir des records, volant plus vite et plus loin. L’hélicoptère spatial démontre des capacités critiques qui pourraient permettre l’ajout d’une dimension aérienne aux futures missions sur Mars et au-delà. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/Uaxrr23Rfh – NASA JPL (@NASAJPL) 25 avril 2021

Les vols d’Ingenuity sont difficiles en raison de conditions très différentes de celles de la Terre – au premier rang desquelles une atmosphère raréfiée a moins de 1% de la densité de la nôtre.

Cela signifie que les rotors d’Ingenuity, qui s’étendent sur quatre pieds, doivent tourner à 2400 tours par minute pour obtenir une portance – environ cinq fois plus qu’un hélicoptère sur Terre.

La NASA a annoncé qu’elle se préparait maintenant pour un quatrième vol. Chaque vol est prévu pour être de plus en plus difficile afin de pousser l’ingéniosité à ses limites.

L’expérience Ingenuity se terminera dans un mois afin de permettre à Perseverance de revenir à sa tâche principale: rechercher des signes de vie microbienne passée sur Mars.

