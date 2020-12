L’ingénieur TDE MixedByAli achète le studio original de Death Row Records

La plupart des gens connaissent le label Top Dawg Entertainment pour Kendrick Lamar, Jay Rock, ScHoolboy Q et Ab-Soul, mais d’autres membres du camp font des mouvements.

Alors que le TDE Crew s’est récemment séparé de Dave Free, l’un des fondateurs, l’ingénieur mixeur Derek ‘MixedByAli’ Ali continue de se développer.

Ali a frappé Instagram cette semaine pour annoncer qu’il a acheté les studios originaux de Death Row.

Le studio est surtout connu pour être l’endroit où 2Pac a enregistré et où le Dr Dre a enregistré Le chronique et Snoop Dogg ont enregistré Levrette.

C’est la nouvelle la plus excitante que j’ai annoncée depuis la naissance de ma fille.

C’est l’ancien studio de Death Row Records, où ils ont enregistré et mixé @drdre ‘The Chronic 2001’, @snoopdogg ‘The Dog Pound’, ‘All Eyes On Me’ de Tupac et d’innombrables autres disques qui ont façonné mon enfance et m’ont inspiré à créer le la musique que je fais aujourd’hui, étant de la côte ouest.

Je suis fier d’annoncer que c’est maintenant mon établissement.

Début des rénovations la semaine prochaine et dans les mois à venir, je transformerai ce monument emblématique du hip-hop en deux des MEILLEURES salles de mixage @solidstatelogic / @augspurgermonitors à Los Angeles. Nous sommes impatients d’exploiter l’énergie et l’histoire de ce studio et de continuer à ne produire que des disques à succès intemporels, comme ils l’ont fait dans les années 90.

Tout cela n’aurait pas été possible sans mon meilleur ami et partenaire commercial @noblegent.

NoName Studios / EngineEars Office à venir Q2, 2021.

#ForwardProgressAboveAllThings #EngineEars