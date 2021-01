L’ingénieur qui a conçu le Pentium 4 et avec plus de 90 brevets derrière lui revient chez Intel trois ans après sa retraite

Pat Gelsinger ne prendra ses fonctions de PDG d’Intel que le 15 février, mais vous prenez déjà vos premières décisions. L’un d’eux est récupérer Glenn Hinton, qui a dirigé le développement du Pentium 4 et détient plus de 90 brevets, pour qu’il revienne chez Intel et dirige un projet majeur de CPU haute performance.

Un projet qui, selon Hilton, est suffisamment intéressant et attractif pour être retour à la vie active après trois ans de retraite.

35 ans de travail sur les principaux processeurs Intel

L’expérience de Hinton chez Intel est de longue date – il a passé 35 ans au sein de l’entreprise. C’était aussi l’un des trois architectes principaux de la conception du processeur P6 d’Intel (qui a conduit aux Pentium Pro, P2, P3) et finalement l’un des pilotes de l’architecture Intel actuelle. Il a également été l’un des principaux ingénieurs du cœur du processeur Nehalem.

Mais probablement le jalon que Gelsinger lui a ramené de sa retraite est probablement lié au fait qu’il a également dirigé la conception de l’i960 CA d’Intel, le le premier microprocesseur superscalaire de l’entreprise. Comme Glenn Hinton l’a avoué sur son LinkedIn, il revient chez Intel pour travailler sur «un projet de processeur haute performance passionnant». Et il avoue que le retour de Gelsinger a été d’une grande aide pour prendre cette décision.

Il faut rappeler que Gelsinger était CTO (directeur technique) d’Intel et a dirigé la création de 14 générations de processeurs Xeon et Core.

D’autres ingénieurs reviendront-ils?

La question que beaucoup se posent maintenant est de savoir si ce sera le seul retour des ingénieurs Intel.

L’entreprise a été critiquée pour avoir perdu une grande partie de ses meilleurs talents en ingénierie ces dernières années. En effet, il y a quelques semaines, le fonds d’investissement Third Point a écrit une lettre à Intel dénonçant sa perte de leadership dans les semi-conducteurs. Entre autres choses, dans cette lettre, les actionnaires ont dénoncé qu’Intel avait « a perdu beaucoup de ses concepteurs de puces les plus inspirants et les plus talentueux, et nos sources indiquent que ceux qui restent (dont plusieurs sont très appréciés dans l’industrie) sont de plus en plus démoralisés par la Status Quo« .

La reconstruction de la colonne vertébrale technique de l’entreprise sera l’une des priorités les plus urgentes du nouveau PDG dans cette quête de faire face à une concurrence encore plus grande et sur tous les fronts de l’industrie des semi-conducteurs. Il faut rappeler qu’Apple a également décidé de rompre son alliance avec Intel pour fabriquer ses propres processeurs.

Revenir à des ingénieurs chevronnés comme Hinton, avec qui Gelsinger a travaillé, semble être le premier début.

Cependant, nous devrons encore attendre plusieurs années avant de pouvoir voir les résultats des travaux de Hinton. Comme pour toute conception de CPU, les cycles de développement et de validation prennent généralement beaucoup de temps. Hinton peut être impliqué dans quelque chose qui a déjà commencé, auquel cas le projet arriverait sur le marché plus tôt.