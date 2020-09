L’influenceuse Mary Magdalena est fière du “plus gros vagin du monde”

06.09.2020 à 20h20

Mary Madgalena se fait appeler une «influenceuse vaginale». Parce que la jeune Canadienne porte un gigantesque orteil de chameau entre ses jambes, ce qui a fait d’elle une superstar sur Instagram.

Beaucoup d’influenceurs vous font vous demander pourquoi ils sont célèbres. Avec Mary Magdalena (24 ans), cela est clair à première vue. La Canadienne se polarise avec son apparence.

Lèvres gonflables, seins en béton, face au Botox et un fond qui rivalise avec le Cardi B (27). Il y a pas mal de femmes avec ce look sur Instagram. Ce qui distingue Mary Magdalena d’eux, c’est son vagin opéré.

À 17 ans, elle a commencé à se déshabiller

La carrière d’influenceur dans l’industrie pour adultes a commencé à un jeune âge. Bien que cela ne puisse pas être légal, Mary Magdalena affirme avoir travaillé comme strip-teaseuse à l’âge de 17 ans.

À un âge où d’autres adolescents ne font que découvrir leur sexualité, elle monétisait déjà la sienne. À ce moment-là, elle avait l’air très différente.

Plus de 10 séances de beauté au milieu de la vingtaine

À 21 ans, Mary Magdalena subit sa première chirurgie esthétique. C’était loin d’être le seul. Cela a été suivi par un lifting des sourcils, deux injections de graisse dans la voiture et les lèvres, trois travaux de nez, trois corrections mammaires, vingt optimisations de dent de placage, trois lifting des fesses ainsi que d’innombrables obturations pour les lèvres et injections d’acide hyaluronique.

Selon “Daily Star”, elle aurait déjà investi environ 95 000 euros dans des opérations de beauté.

Le vagin le plus gros du monde

En 2019, l’influenceur a opté pour une autre procédure très inhabituelle. Elle s’est fait injecter de la graisse autologue dans son vagin. Son objectif auto-proclamé était d’avoir le plus gros vagin du monde entre ses jambes.

Le modèle fétiche est content du résultat. Elle dit que la procédure a amélioré sa vie sexuelle parce qu’elle est devenue plus confiante et créative et qu’elle se sent davantage sur elle-même.

Elle pense qu’elle est super sexy

Dans une interview avec le «Daily Star», elle a déclaré: «Je me sens encore plus à l’aise nue maintenant. Et j’adore les montrer dans mes vêtements. Ma nouvelle courbe préférée est maintenant mon orteil de chameau. Même si j’ai l’air d’avoir des couilles quand je me penche en avant. “

Alors que la plupart des gens décriraient probablement son apparence comme grotesque, Mary Madgalena se trouve très attirante. Elle dit que lorsqu’elle se regarde dans le miroir, elle a immédiatement envie de faire l’amour.

Il semble que de nombreuses autres personnes se sentent également attirées par elle. Plus de 347 000 personnes la suivent sur Instagram, et plus de 16 000 utilisateurs ont payé leur contenu sur «Only Fans». Avec sa seule chaîne “Only Fans”, elle gagne des milliers de dollars par mois.

Souffrir de la façon dont les gens les jugent

Mary Magdalena savait vraiment comment monétiser son fétiche. Mais tout ce qui brille n’est pas en or. Elle a déclaré à “The Sun” que son apparence accrocheuse était bouleversante, à la fois dans un sens positif et négatif.

«Les gens vous jugent. Ils décident que vous êtes une mauvaise personne. Vous pouvez être vraiment méchant. Et les gens ont une mauvaise idée de qui je suis. Je suis le nerd total, mais la plupart des hommes veulent juste coucher avec moi. “

Il n’est pas étonnant maintenant que la personne moyenne porte un jugement hâtif sur le modèle fétiche. Mary Magdalena veut aussi se polariser. Cependant, votre décision de mettre votre sexualité si fortement au premier plan de votre vie ne dit rien sur votre boussole morale.

