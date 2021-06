L’influenceur britannique Oli London fait face à des réactions négatives après avoir prétendu s’identifier comme Coréen et avoir subi ce qu’ils ont qualifié de « chirurgie de transition raciale ».

Londres a partagé une vidéo YouTube révélant qu’ils ont subi une chirurgie plastique 18 fois afin de reproduire les traits du visage du chanteur de BTS Park Ji-min, ou Jimin.

Londres a gagné en notoriété dans le fandom K-Pop pour des cascades précédentes, notamment en épousant une découpe en carton de Park et en apparaissant à la télé-réalité pour montrer leurs chirurgies coûteuses.

Pourquoi Oli London subit des contrecoups pour « s’être identifié comme coréen ».

Dans la vidéo, Londres a parlé d’un lifting des sourcils, d’un lifting du visage et plus encore, car ils affirmaient avoir vécu en Corée et parler la langue afin qu’ils se sentent bien préparés à vivre la vie en tant que Coréen.

« Je sais que beaucoup de gens ne me comprennent pas, mais je m’identifie comme coréen et j’ai l’air coréen maintenant, je me sens coréen », ont-ils déclaré. « C’est juste ma culture. C’est mon pays d’origine. C’est exactement à quoi je ressemble maintenant. Et je m’identifie aussi comme Jimin, c’est mon nom de carrière. »

Sur les réseaux sociaux, l’indignation s’est ensuivie lorsque Londres a été accusé d’appropriation culturelle et de moquerie des identités coréennes.

Mais l’influenceuse controversée a également suscité un débat qui existe à la périphérie du discours racial et de genre depuis l’affirmation tristement célèbre de l’ancienne présidente de la NAACP, Rachel Dolezal, selon laquelle elle était « transraciale » après avoir été révélée qu’elle était une femme blanche prétendant être noire.

« Transracial » vs « transgenre » – pourquoi ce ne sont pas les mêmes.

La conversation autour des identités dites « transraciales » est devenue une avenue pour la transphobie car beaucoup se demandent pourquoi il est socialement acceptable de s’identifier à un genre autre que celui qui vous est attribué à la naissance, mais inacceptable de s’identifier à une race différente du vôtre. .

Si nous acceptons l’un, pourquoi ne pas accepter l’autre ?

La question n’est pas entièrement déraisonnable ; Cependant, il manque certaines différences vitales entre l’expérience transgenre et quelqu’un qui agit comme une race différente.

Toutes les constructions sociales ne sont pas les mêmes.

L’argument de prédilection pour établir des parallèles entre « transracial » et transgenre est de souligner que les deux sont des constructions sociales, nous devrions donc être en mesure de choisir librement entre chacun.

Mais il y a beaucoup d’autres constructions sociales de l’argent au temps qui n’ont pas grand-chose en commun les unes avec les autres. Les identités de genre et raciales sont vécues de manière totalement différente.

Comme le souligne la YouTubeuse noire transgenre Kat Blaque, « le genre n’est pas un trait biologique transmis de parent à enfant, alors que la race l’est. »

Afin de passer activement pour une race différente, une personne « transraciale » doit s’identifier à une race tout en niant l’ascendance d’une autre.

D’un autre côté, lorsqu’une personne transgenre effectue une transition, elle aligne son identité de genre interne et innée avec son apparence physique extérieure.

Les personnes transgenres ne « passent » pas pour un genre différent.

L’idée qu’il existe un parallèle entre mettre de faux bronzage ou de fausses tresses pour devenir une race différente et subir une chirurgie d’affirmation de genre discrédite dangereusement l’expérience trans.

Être transgenre ne commence pas au moment de la transition. Il ne s’agit pas de se déguiser en un autre genre ou de vivre une expérience qui n’est pas la vôtre.

Quelqu’un comme Dolezal peut se démaquiller et reprendre sa vie de femme blanche si cela ne lui sert plus à «être noire», mais être transgenre est une partie innée de son être qui ne change pas si une personne modifie ce qu’elle est. portant.

Des études montrent que le cerveau des personnes transgenres est plus aligné avec leur identité de genre qu’avec le genre qui leur a été attribué à la naissance.

Pendant ce temps, des recherches supplémentaires montrent qu’il existe très peu de différences biologiques entre les races.

Cela signifie que l’identité de genre opère en nous indépendamment de la façon dont nous sommes perçus par les autres. L’identité raciale ne peut être vécue que socialement.

‘Transracial’ est né du privilège blanc.

Le fait de prétendre s’identifier à une race différente est imprégné de privilèges.

Alors que les personnes transgenres sont en grand nombre confrontées à la pauvreté et au chômage, les exemples de personnes dites « transraciales » ont largement profité de leurs actions.

Dolezal a réussi à gagner sa vie en tant que femme présumée noire en enseignant une identité qu’elle ne connaît que de manière tangentielle, tout en ne connaissant aucune anti-Noire tout au long de son enfance.

Londres a gagné en notoriété et en influence en réduisant l’identité coréenne aux chirurgies et à la K-Pop, tout en ignorant ce que cela fait de vivre en tant que Coréen.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.