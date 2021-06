L’influenceur blanc Oli London a subi 18 interventions chirurgicales pour ressembler à la star du BTS Jimin et s’identifie maintenant comme coréen

Oli London prétend être « transracial ».

Un influenceur blanc prétend maintenant s’identifier comme coréen et a subi 18 procédures cosmétiques pour ressembler à Park Jimin du groupe de K-pop BTS.

Samedi (26 juin), Oli London – qui est né en Angleterre – a partagé une vidéo YouTube intitulée « Être coréen… » pour montrer les résultats de leur dernière procédure cosmétique pour leur donner des « yeux coréens ».

Assis dans leur lit d’hôpital avec des ecchymoses intenses après avoir subi une chirurgie oculaire (canthoplastie), un lifting du visage, un lifting des sourcils, un lifting des tempes et une nouvelle dentition, Oli a déclaré: « Je sors comme non binaire. Je ne me sens pas comme si je m’identifiais à un homme ou à une femme. J’ai juste l’impression d’être au milieu et mes pronoms sont eux/eux ou coréens ou Jimin. Je sais que beaucoup de gens ne me comprennent pas mais je m’identifie comme coréen. Et je le fais regardez coréen maintenant, je ne m’identifie pas comme britannique. »

Oli London prétend s’identifier comme Coréen. Photo : @londonoli via Instagram, Oli London via YouTube

Oli dit qu’ils se sont sentis « piégés » dans le mauvais corps pendant huit ans et ont lutté contre des « problèmes d’identité ». Oli a ajouté: « J’ai enfin eu le courage de subir ma chirurgie de transition raciale. Je suis en fait très heureux. Je m’identifie à la culture, j’ai vécu en Corée, je parle la langue, j’ai le look coréen maintenant, J’ai l’air complètement coréen. Si vous ne saviez pas qui j’étais, vous penseriez simplement que je suis une personne coréenne. »

Et aux personnes qui pensent qu’Oli veut juste de l’attention, leur réponse a été : « Personne ne ferait ça pour attirer l’attention – personne ne subirait autant de douleur, autant de souffrance. Je le fais parce que c’est ainsi que je m’identifie. »

Jimin de BTS assiste à une conférence de presse pour le nouveau single numérique de BTS « Butter ». Photo : The Chosunilbo JNS/Imazins via Getty Images

Les gens étaient bien sûr furieux qu’Oli se soit approprié la culture coréenne et ont insisté sur le fait que ses actions étaient en fait racistes. Beaucoup ont comparé la situation d’Oli à celle de Rachel Dolezal, célèbre pour être blanche en 2015 après avoir passé des années à travailler au noir en tant que femme noire.

tw // Oli Londres aux kpoppies qui n’arrêtent pas de le vanter comme une « blague », ce n’est pas drôle et ça ne le sera jamais. Il a littéralement subi une opération des yeux pour rendre ses yeux «plus asiatiques» et utilise sa plate-forme pour manquer de respect, infantiliser et fétichiser les Asiatiques au quotidien. Le racisme n’est pas une blague — lena⁷ — 🏳️‍🌈 (@FURRYVMIN) 23 juin 2021

Non. Le genre est une construction sociale et l’ETHNICITE ne l’est pas. Être coréen, c’est une question d’ADN, de culture et d’histoire et aussi d’être élevé là-bas, sans prétendre que vous voulez être eux juste en aimant leur culture et leur genre musical. Merci d’arrêter. Tu es allé trop loin. Nous, les asiatiques, détestons ça — _keshnaaaaa⁷ (@keshnaaaaa) 29 juin 2021

les gens sont revenus sur leurs conneries « transraciales » grâce à cet influenceur britannique Oli London qui a subi une chirurgie plastique pour avoir l’air coréen et qui prétend maintenant qu’ils sont coréens simplement parce qu’ils « ont le look ». C’est putain de raciste. arrête ça. https://t.co/inh0M1H2UX – Imani Gandy (@AngryBlackLady) 29 juin 2021

Après le contrecoup, Oli a en fait doublé ses commentaires dans une série de tweets et a comparé le fait d’être transracial à être transgenre. Oli a dit: « Si vous pouvez être transsexuel, vous pouvez aussi être TRANSRACIALE. Pourquoi y a-t-il tant de doubles standards et d’hypocrisie avec des gens qui me reprochent d’être coréen. C’est la même chose que quelqu’un qui est né dans le mauvais corps et veut devenir un homme ou une femme Je suis en fait né dans le mauvais corps !

« Veuillez ajouter TransRacial au drapeau LGBTQI+ @LGBTHM. Je sais qu’il y a des millions de personnes transraciales sous-représentées dans le monde et je veux élever leur voix et les aider à vivre leur vérité et à être elles-mêmes. »

Oli a également reçu le soutien de commentateurs conservateurs Ben Shapiro et Laurence Renard. « JE SUIS CORÉEN », a poursuivi Oli. « Je suis né dans le mauvais corps ! TRANSRACIAL est une chose ! Je l’ai inventé ! Si vous pouvez être transgenre, vous pouvez être TRANSRACIAL. Vivez pleinement votre vie, soyez qui vous voulez être et répandez l’amour. »

