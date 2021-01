L’influence du Japon et de l’anime dans Cyberpunk 2077. CD Projekt Red rêve-t-il de moutons électriques?

Cyberpunk 2077 ne cache pas ses origines une seconde. Il est issu d’un jeu de rôle créé en 1988, à une époque où les films et séries américains décidaient de se concentrer sur le Japon, son art, sa culture et ses particularités pour construire leurs propres fantasmes. Plus de 30 ans plus tard, CD Projekt fait de même avec l’anime et le manga.

Le meilleur ami de ce V est un personnage d’origine mexicaine, avec une coiffure de samouraï japonais et une veste colorée des années 80, est une déclaration d’intention. Cyberpunk 2077 se boit ivre des productions d’une époque où les mélanges culturels étaient courants; Mais que oui, je ne parle pas de certains dans lesquels de vrais paramètres sociaux, politiques ou identitaires ont été analysés au millimètre près, mais de ceux qui ont atteint les auteurs à travers le cinéma, la télévision et la littérature. Un Japon fictif.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’Amérique a entamé un processus visant à rapprocher sa culture des Japonais. Ils voulaient adoucir la possibilité d’un soulèvement futur contre eux. Pour y parvenir, ils ont amené le cinéma américain dans l’archipel japonais. Avec certains producteurs locaux sans capacité de réponse, Les films hollywoodiens ont triomphé parmi les jeunes. De nombreux futurs créateurs de jeux vidéo se souviennent régulièrement de cette période pour expliquer leurs principales influences, comme Hideo Kojima.

Mais oui; Le père de Kojima, Kingo, était toujours en colère contre les Américains, alors il a grandi avec un sentiment de ressentiment et d’affection envers l’Amérique qui a guidé toute l’histoire de Metal Gear.

De nombreux futurs créateurs de jeux vidéo se souviennent régulièrement de cette périodeLes Japonais, sans grandes ressources économiques et fascinés par les films Disney, ont créé des mangas et des anime. Osamu Tezuka et sa société de production s’en sont occupés. Comme ils ne pouvaient pas investir dans des séquences d’animation rapides, ils ont décidé d’opter pour plus de plans fixes, plus de dialogue et plus d’introspection dans leurs personnages. Ainsi, avec ce qui est devenu connu comme animation limitée et inspirés de Disney, les mangas et les anime sont nés. Plus tard, un réalisateur prometteur nommé Akira Kurosawa a revitalisé la figure du samouraï, l’a romancée et l’a rendue acceptable pour les Américains; en grande partie parce que Kurosawa lui-même a utilisé un langage filmique inspiré des westerns et de John Ford. Son travail et les héros qui y sont apparus ont fasciné George Lucas. Grâce à Star Wars et à ses Jedi, le samouraï est devenu une figure mythique, sacrée, magique et héroïque en Occident… Préférant ignorer son passé plus sombre et authentique, bien sûr. Le japonaisisme américain pur.

Ce film a été suivi par de nombreux autres qui ont rêvé du Japon à leur manière, comme Blade Runner. Les auteurs japonais ont à leur tour dévoré ces films, créant un cycle infini d’influences fascinantes, de mélanges et d’hybrides. En revanche, cette période après la Seconde Guerre mondiale a laissé le Japon très malade économiquement. Son industrie du jouet a été ressuscitée en utilisant la seule chose qu’il avait sous la main: des boîtes de conserve collectées sur ce que les soldats américains mangeaient, et qu’en ont fait les Japonais? Robots pour enfants et adultes. Le Japon avait déjà l’expérience de ces chiffres. Avez-vous vu Naruto? Vous souvenez-vous des marionnettes que Kankuro utilise pour attaquer? Eh bien, il s’inspire des poupées karakuri, des robots à remontage que les japonais fabriquaient à l’époque Edo (1603-1868), et dont les mécanismes ont été améliorés grâce à l’arrivée d’horlogers européens.

Et c’est ainsi que s’est configuré ce mix qui a facilité l’apparition de mondes fictifs avec des androïdes, des villes américaines et des coutumes fascinées par les japonais que l’on retrouve dans Cyberpunk 2077, et qui ont aussi un impact sur le jeu de rôle original dont nous avons récemment exploré l’univers. nos clés spéciales sur son histoire, son univers et ses traditions. Son auteur, l’Américain Michael Pondsmith, reconnaît sa passion pour l’anime, notamment par une série d’animation japonaise de robots. Il ne cache pas qu’ils l’ont beaucoup influencé dans la réalisation de son travail, tout comme son histoire préférée de tous les temps: Blade Runner. À son tour, l’une des œuvres phares du manga de science-fiction, Akira, possède de nombreux détails qui laissent penser qu’elle a également été inspirée du Blade Runner réalisé par Ridley Scott. Et qui admet avoir regardé Akira pour son propre travail? Patrick Mills européen pour Cyberpunk 2077. Découvrez le mélange et la façon dont la culture unit les artistes du monde entier. Et aussi aux joueurs.

Akira et Ghost in the Shell, genèse du cyberpunk japonais

Katsuhiro Otomo, auteur d’Akira, admet des influences de l’Américain 2001: A Space Odyssey et Astro Boy, l’œuvre d’Osamu Tezuka et précurseur de l’anime. Le manga d’Akira a été extrêmement influent à cause des thèmes traités, à cause de son avenir dystopique, à cause de sa société sans valeurs et sans enfance, mais aussi à cause de la terreur qui un excès de puissance peut supposer pour le corps. Tetsuo, l’un des méchants du manga, finit par se transformer en une masse hideuse de viande, triste et sans aucune trace d’humanité à cause d’un excès de désir. Mais ce qui a rendu cette production vraiment populaire et influente, c’est la sortie de son film en 1988. Réalisé par Katsuhiro Otomo lui-même, le manga original combinait ces thèmes avec une esthétique d’anime écrasante, rouge, lumineuse, néon, électrisante et capable de combiner conceptions robotiques très élégantes avec une ville lourde, épaisse et stérile. Parce qu’Otomo est Dieu qui conçoit des véhicules. C’est incontestable.

La moto de Kaneda, héros du film, a été répliquée dans de nombreuses productions, mais aussi son idée du rétro-futur. Dans Akira, nous voyons une matinée de personnages à forte personnalité, agiles, courageux, effrontés et «cool», mais enfermés dans une société qui les opprime. C’est en grande partie Night City. Et les terreurs corporelles auxquelles Tetsuo doit faire face sont les mêmes que celles que combattent ceux qui se couvrent de cyberimplants. Bien sûr, la finition esthétique du monde de Cyberpunk 2077 n’est pas tant fixée dans Akira que dans Blade Runner et Ghost in the Shell.

Ghost in the Shell est l’autre anime que Patrick Mills mentionne dans l’interview. Son auteur est un autre des meilleurs créateurs au Japon: Mamoru Oshii. L’une des réalisations de ce créateur est d’être un pionnier dans la production d’OVA, c’est-à-dire d’animes conçus pour le marché domestique sans passer par les théâtres. Mais contrairement à ce que l’on peut penser, Les OVA ne sont pas des productions mineures ou de faible qualité, au contraire. Comme je l’ai déjà dit, l’anime a dû ajuster la qualité de son animation en raison du manque de ressources. Cela a affecté leur narration, forcée d’être plus introspective, avec beaucoup plus de dialogue et des histoires plus complexes; car l’écriture coûte moins cher que l’animation. Cette situation a conduit à des récits de plus en plus expérimentaux et complexes. Le format OVA a permis à ces auteurs d’approfondir cette complexité narrative sans craindre d’échouer au cinéma, avec des films bon marché à produire mais avec des histoires passionnantes. En plus de Mamoru Oshii, il faut souligner le maître Satoshi Kon et son indispensable Perfect Blue. Sans les OVA, ni Oshii ni Kon ne seraient venus révolutionner le récit comme ils l’ont fait. A ce sujet, je recommande le livre écrit par Antonio Loriguillo: « Perfect blue: Satoshi Kon (1997): guide pour voir et analyser »

Ghost in the Shell. Gratte-ciel, Japon et méditation

Si Akira aborde des questions cruciales sur la puissance, la technologie et le corps, en plus de contribuer en grande partie à son esthétique, Ghost in the Shell donne à Cyberpunk 2077 des éléments plus superficiels mais tout aussi importants. La production d’Oshii est également inspirée de Blade Runner, et elle montre dans sa manière de relier une ville de gratte-ciel et de verre, avec des touches très occidentales, avec des robots et le mysticisme japonais. Dans Ghost in the Shell, il y a aussi des altérations du corps et parlent du plaisir qu’un robot peut procurer à un humain. Comme le film de Ridley Scott (je me réfère toujours au film et non au livre car c’est ce que ces auteurs mentionnent), la relation entre l’individu et la machine est mise en échec pour fouetter le spectateur avec des réflexions dessus.

Cependant, bien qu’il existe des connexions, des influences et des références continues entre l’Amérique et le Japon, portées par l’Europe grâce à Cyberpunk 2077, il y a une grande différence entre ce jeu, Blade Runner lui-même, et Akira et Ghost in the Shell. La complexité narrative développée au Japon, en raison de la faute et grâce à l’animation limitée et à la production d’OVA, tend à conduire le spectateur à une conclusion ambiguë, à un puzzle impossible à résoudre. Que veut vraiment nous dire la fin d’Akira et Ghost in the Shell? Et Evangelion? Cependant, Cyberpunk 2077 et le film Ridley Scott émettent des jugements de valeur, apportent des réponses et résolvent des défis narratifs pour guider notre compréhension. Il y a la différence entre certaines productions et d’autres. Les influences sont là mais chaque auteur les interprète à sa manière.

En bref, si vous jouez à Cyberpunk 2077 et que vous aimez son univers, lisez et voyez Akira et Ghost in the Shell. Ainsi, vous pouvez prendre le temps de l’arrivée de votre patch de nouvelle génération. Comme pilule supplémentaire, je recommande également un autre manga. Bien que CD Projekt RED ne le mentionne pas dans ses déclarations, il me semble essentiel de comprendre la vision du cyberpunk pour le Japon: GUNMM, connu au Japon sous le nom d’Alita: Battle Angel. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage de mélanges culturels, d’anime et de science-fiction. Maintenant, retournez à Night City. Vous avez des travaux à terminer.