LineageOS merveille: il ressuscite le Samsung Galaxy S2 à partir de 2011, mais il met aussi Android sur le RPi 4 et sur des terminaux (très) bon marché

La plupart des fabricants lancent leurs terminaux Android avec la version la plus récente qu’ils peuvent installer sur eux, mais le support des nouvelles versions de cette plateforme est très irrégulier, et dans de nombreux cas, il est rare de voir plus d’une ou deux mises à jour importantes des nouvelles versions d’Android.

Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir le dernier des derniers, et dans de nombreux cas LineageOS, la ROM personnalisée par excellence, elle est capable de nous permettre de redonner vie à notre appareil d’il y a trois ou quatre ans. Le « miracle » n’est pas cela, mais que LineageOS est aujourd’hui capable de faire revivre des terminaux comme le Samsung Galaxy S2 qui a été lancé en 2011, d’être une option exceptionnelle pour des terminaux très (mais très) bon marché ou même d’offrir un bureau Android sur le Raspberry Pi 4 polyvalent.

Raviver les vieilles gloires de la mobilité

En 2011 est venu le Galaxy S2 (ou S II), le fleuron d’un Samsung qui se positionnait comme la référence incontestable du marché Android. Il avait un écran Super AMOLED de 4,3 pouces et 800×480 pixels, un Exynos 4210 dual-core, 1 Go de RAM et 16 ou 32 Go de capacité, en plus de 1650 mAh de batterie et un appareil photo 8 MP f / 2,6 qui pour le moment c’était une petite merveille. Votre autre détail important? Que le système d’exploitation pré-installé était Android 2.3.4 ‘Gingerbread’.

Ce terminal avait des mises à jour officielles jusqu’à Android 4.1 ‘Jelly Bean’, mais depuis lors, Samsung a cessé de proposer de nouvelles mises à jour majeures, et le téléphone, comme tant d’autres, laissé à la merci d’un marché sans merci dans lequel la chose normale était de changer de téléphone portable tous les deux ans au plus.

Le plus drôle, c’est que si vous avez toujours ce mobile stocké dans un tiroir (ou si vous continuez à l’utiliser, ce qui peut aussi l’être) vous avez de la chance, car vous pouvez lui donner une nouvelle vie grâce à la version non officielle de LineageOS 18.1 qu’un développeur (ou « cuisinier », comme on les appelle habituellement) a préparé pour que ce terminal puisse profiter des avantages de cette ROM basée sur Android 11. Incroyable.

Ceci est un bon exemple de la façon dont LineageOS vous permet de sauver des appareils du passé sans problèmes apparents. La prise en charge des anciens appareils reste exceptionnelle, et parmi les mobiles mythiques dans lesquels vous pouvez encore installer ce système d’exploitation, on trouve le Xiaomi Mi 3 (2013), le LG Nexus 4 (2012), le HTC One (2013), le LG G2 (2013), le Motorola Moto G (2013), et bien sûr l’une des références de la communauté des chefs, le OnePlus One (2014).

Et cela si l’on ne prend en compte que le support officiel, car le Galaxy S2 est un exemple de cet autre support « non officiel » que les cuisiniers qui font cavalier seul finissent par proposer des terminaux qui veulent continuer à supporter. Voici des exemples comme le mythique HTC HD2 de 2009 Il n’a pas une telle version actuelle, mais il est possible de mettre à jour vers LineageOS 15.1 (basé sur Android 8.1), quelque chose d’étonnant pour un terminal qui a déjà 11 ans.

Aussi des mobiles très bon marché (pour être vieux) ou même le Rasbperry Pi 4

Ce soutien prodigieux de LineageOS aux mobiles «défenestrés» par leurs propres fabricants ne s’arrête pas seulement là: cette ROM est aussi devenue un moyen unique de responsabiliser des terminaux très bon marché qui en réalité ne le sont pas parce qu’ils sont modestes, mais parce que ce sont presque des reliques dont de nombreux utilisateurs veulent se débarrasser.

Dans Reddit, ils ont commenté il y a longtemps quelques exemples qui peuvent rendre un bon service à leurs propriétaires tels que un Galaxy S5, un ZTE Axon mini, un Nexus 5 ou un Moto G4 Play. Beaucoup d’entre eux peuvent être obtenus pour 50 euros ou moins si nous savons comment chercher.

Mais c’est que LineageOS surprend aussi par sa polyvalence lorsqu’il s’agit de relever alternatives sur d’autres plates-formes telles que le Raspberry Pi 4, qui a également reçu il y a quelques semaines une version préliminaire d’Android 11 dans ce miniPC qui n’est théoriquement pas orienté pour faire fonctionner ce système d’exploitation. Merveilleux.

