« L’industrie regorge de mothaf * ckas suceurs de sang »

Le rappeur a partagé un message douteux dans ses histoires Instagram.

Le week-end dernier, Rich the Kid s’est présenté pour Famous Dex d’une manière énorme, soutenant son ami alors qu’il se présentait en cure de désintoxication pour des problèmes de toxicomanie. Maintenant, le rappeur de 28 ans, élevé dans le Queens, partage quelques mots sur les faux amis de l’industrie. Dans une histoire Instagram publiée aujourd’hui, Rich a déclaré: «L’industrie est pleine de faux, mensonges, voleurs, suceurs de sang, mothaf * cks fr», a-t-il déclaré. Il continua l’explosion fulgurante, « Ils vont détester que tu parles de toi et tout le temps sera mort et fauché. » Il a rehaussé le coup avec quelques émojis rieurs à la fin du message pour accentuer le niveau de comportement de clown qu’il décrivait dans le message cryptique. Bien qu’il soit difficile de dire exactement pour qui le rappeur était indirectement venu dans son histoire, ce nouveau message est l’un des nombreux que le rappeur a fait en jetant de l’ombre sur quelqu’un. Parlant de dévastation économique dans l’industrie, la rappeuse a lancé une attaque contre un artiste après avoir accusé le rappeur de ne pas payer la pochette sur laquelle elle avait travaillé pour lui. « Je t’ai dit que je n’aimais pas la pochette et que je ne voulais pas utiliser le cul de poubelle que tu m’as envoyé », a déclaré le rappeur. « Personne ne paie pour un dîner si le serveur a apporté la mauvaise commande et j’ai quand même donné 500 € à ton cul poussiéreux par personne est r * tardé … et en plus personne ne te paie 1K pour pas de couverture, imbécile. » Qui pensez-vous que Rich ombrage? Sonnez dans les commentaires.