L’industrie indienne du commerce électronique sur le point d’atteindre 90 à 100 milliards de dollars dans 3-4 ans: PDG du groupe Flipkart

La pandémie a entraîné un changement de comportement des consommateurs, offrant un coup de fouet majeur à l’industrie indienne du commerce électronique qui est maintenant sur le point d’atteindre 90 à 100 milliards USD dans les 3-4 prochaines années, a déclaré mercredi le PDG du groupe Flipkart, Kalyan Krishnamurthy.

Krishnamurthy a déclaré que si les défis posés par la pandémie COVID-19 ont eu un impact sur les entreprises, de nombreuses nouvelles voies se sont également ouvertes.

» Les opportunités offertes par le commerce de détail moderne sont importantes pour les entreprises de toutes tailles, y compris l’écosystème kirana. Flipkart fait également de son mieux pour aider les petites entreprises et les artisans à profiter du pouvoir de la technologie et à faire partie des opportunités de vente au détail modernes », a-t-il déclaré.

Krishnamurthy a noté que le commerce électronique gagnait du terrain au fil des ans et qu’en 2019, plus de 10% des Indiens avaient déjà acheté quelque chose en ligne.

Cette tendance s’est encore accélérée après que le verrouillage a forcé les gens à rester à l’intérieur. Beaucoup se sont tournés vers les plateformes en ligne pour acheter des produits d’épicerie et d’autres produits essentiels pendant cette période et ont continué à le faire après la levée du verrouillage.

» Près de 100% des codes PIN en Inde ont été adoptés par le commerce électronique. Cela comprend des catégories comme la mode, les appareils électroménagers, les meubles … Plus de 60% des transactions et des commandes en Inde proviennent de villes de niveau deux et de petites villes. Nous pensons toujours que nous grattons la surface en ce qui concerne l’adoption du commerce électronique en Inde », a-t-il déclaré.

Il a souligné que seulement 3,5 pour cent du commerce indien se faisait en ligne, contre plus de 25 pour cent d’adoption du commerce électronique en Chine et dans d’autres économies développées qui ont un taux d’adoption de 10 à 25 pour cent.

« Le pic induit par COVID (dans le commerce électronique) a en fait changé plusieurs catégories, il y a une nouvelle norme. Et la signification des catégories essentielles a également complètement changé. Nous pensons que l’économie indienne du commerce électronique a connu un changement permanent vers le positif », a déclaré Krishnamurthy.

Il a ajouté qu’au cours des prochaines années, l’économie du commerce électronique indienne sera plus importante que le commerce de détail moderne aujourd’hui.

« Les taux de croissance du commerce électronique pré-COVID étaient d’environ 26 à 27%, mais si vous regardez les estimations post-COVID, il s’est rapproché de 30% … Au cours des trois à quatre prochaines années, quoi nous estimions que la taille du marché du commerce électronique était d’environ 50 à 60 milliards USD, aujourd’hui, les mêmes chiffres sont en fait proches de 90 à 100 milliards USD », a-t-il déclaré.

Krishnamurthy a déclaré que les innovations concernant le commerce basé sur la voix, le support vernaculaire, l’utilisation de vidéos et l’accessibilité économique jouent un rôle important dans la croissance du commerce électronique, car de plus en plus d’Indiens se connectent et commencent à effectuer des transactions numériques.

