Lindsey Pelas partage une photo en gros plan de son décolleté en soutien-gorge sans bretelles pour un message Twitter sur sa taille de poitrine

Lindsey a commenté la façon dont sa photo Twitter a capturé toutes ses courbes.

Lindsey Pelas a mis un écran très gros seins pour sa dernière mise à jour sur les réseaux sociaux, et ses fans devaient remercier Twitter d’avoir eu une vue complète de sa célèbre poitrine.

Lundi, le mannequin aux gros seins a partagé une photo en gros plan sur la plateforme de médias sociaux. La photo était un selfie qui l’a capturée du bas de sa poitrine. Lindsey utilise également Instagram pour partager des images sexy avec ses millions d’admirateurs, mais elle a suggéré que Twitter fasse un meilleur travail de capturer toutes ses courbes en observant que ses «seins correspondent au cadre» de son cliché torride. Cependant, ses admirateurs ont dû toucher l’image pour voir ses nombreux atouts.

La tenue visible de Lindsey dans le plan long et large ne consistait en rien d’autre qu’un soutien-gorge sans bretelles en satin avec un devant cousu. Le sous-vêtement ivoire avait des bonnets épais avec un rembourrage léger et des armatures. Un large gore central ajouté à sa construction robuste et structurée. Le soutien-gorge a été assez bien construit pour maintenir les seins de Lindsey ensemble et les soulever, ce qui a créé un décolleté flatteur.

Les longs cheveux blonds de Lindsey encadraient également sa poitrine d’une manière qui attirait plus l’attention sur elle. Ses tresses soyeuses se répandaient sur les côtés de son buste en spirales douces et lâches. Un de ses bras pouvait être vu tenant la caméra loin de son corps pour prendre son selfie.

Le mannequin pencha légèrement la tête sur le côté et regarda l’objectif de la caméra avec ses yeux verts étincelants. Elle garda sa moue charnue fermée avec les coins de ses lèvres relevés juste une touche pour adoucir son regard sensuel. Cela a rendu son expression faciale chaleureuse et invitante.

le Yeux en l’air l’hôte du podcast a posé dans une pièce plutôt sombre, mais une lumière vive illuminait son visage et son décolleté. Sa peau impeccable avait un éclat magnifique.

Twitter: un endroit où vos seins s’adaptent au cadre. pic.twitter.com/63v9km4fic – Lindsey Pelas (@LindseyPelas) 9 novembre 2020

La photo de Lindsey a accumulé plus de 7000 likes jusqu’à présent. Ses abonnés ont également répondu à son tweet en louant son physique et ses compétences en photographie.

« Bob Ross pourrait encadrer ces choses dans une image avec des oiseaux en arrière-plan et des nuages ​​haut dans le ciel », un utilisateur a écrit.

« Regardons les choses en face, la vôtre s’adapte mieux que la plupart des autres » tweeter lis.

« Et c’est la plus belle photo jamais publiée sur Twitter, » tweeté un troisième admirateur.

Lindsey a partagé le même selfie sur Instagram, où il n’a capturé qu’un aperçu du haut de son buste. Ce message, qui peut être consulté ici, comprenait un message émotionnel sur l’impact de l’année dernière sur elle et sur les autres. Elle a également décrit ce qu’elle a vu en regardant la photo.

«Ce n’était pas mon glamour ou mes cheveux… mais une femme qui a beaucoup changé en un an. Des yeux qui ont pleuré. Une personne qui a fait face à beaucoup de merde… seule (comme beaucoup de gens que nous ne célébrons pas) et a pris de mauvaises nouvelles au menton avec un sourire la plupart du temps », a-t-elle écrit.

Lindsey a également assuré à ses fans qu’elle était une femme qui ne laissera pas tout le mal l’arrêter.