Lindsay Lohan vient de sortir une reprise de «Jingle Bell Rock» dans un moment complet de «Mean Girls»

Lindsay Lohan vient de sortir une reprise de « Jingle Bell Rock » et c’est un moment complet de « Mean Girls ».

La chanson, sortie le 4 novembre, était également accompagnée d’un clip vidéo amusant sur le compte Twitter de Netflix, avec une vidéo de son prochain film « Falling for Christmas ».

Au cas où votre mémoire vous ferait défaut, la chanson est un clin d’œil à la scène absolument emblématique de 2004 dans « Mean Girls » lorsque Lohan et ses coéquipières – Rachel McAdams, Amanda Seyfried et Lacey Chabert – ont présenté une performance de spectacle de talents sexy sur l’air classique.

La scène des spectacles de talents dans « Mean Girls » en 2004. Avec l’aimable autorisation de Paramount Pictures

Le personnage de Lohan, Cady, sauve la journée lorsque la boombox se casse et elle dirige le public dans un joyeux chant sur le thème de Noël.

Le 4 novembre, Lohan a publié une nouvelle version de la chanson, avec un couplet de rap interprété par Ali Tomineek. La chanson sera présentée dans sa prochaine comédie romantique de vacances Netflix dans laquelle elle joue, « Falling for Christmas ». Il devrait sortir le 10 novembre.

Lohan dans le rôle de Sierra, vraisemblablement avant la lésion cérébrale de son personnage dans le film. Scott Everett Blanc / Netflix

Le film raconte l’histoire d’une héritière gâtée d’un hôtel (jouée par Lohan) qui a un accident de ski, se retrouve amnésique et « se retrouve sous la garde d’un beau propriétaire de lodge col bleu » dans les jours précédant Noël, selon à Netflix.

Le propriétaire de la loge est interprété par l’ancien de « Glee », Chord Overstreet.

Overstreet comme Jake et Lohan comme Sierra dans « Falling For Christmas ». Scott Everett Blanc / Netflix

« Falling for Christmas » est la première fois que Lohan apparaît dans un original de Netflix. Cela fait partie de son accord de partenariat créatif avec Netflix, qui mettra également en vedette l’acteur dans une future comédie romantique intitulée « Irish Wish ».

« Noël est un moment où la famille se réunit », a déclaré Lohan au point de vente Tudum, géré par Netflix, dans un article publié en octobre. « C’est juste des vacances si aimantes. »

Elle a dit qu’elle était ravie d’avoir la chance de revenir au genre qui a lancé sa carrière.

« C’est une comédie romantique tellement rafraîchissante et réconfortante, et faire ce genre de films me manque », a-t-elle déclaré à Tudum.