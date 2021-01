Lindsay Lohan surprend son fan et lui donne un discours d’encouragement pour l’aider à sortir avec ses parents

Le 21 janvier, une jeune de 20 ans nommée Alana a dit à son public de TikTok qu’elle demandait un camée à Lindsay Lohan.

Nerveuse de parler à ses parents de sa bisexualité, Alana espérait que Lohan serait en mesure de leur annoncer la nouvelle à la place.

L’application Cameo permet aux fans de se connecter avec des célébrités et de les payer pour enregistrer des vidéos personnalisées.

Ces clips ne font généralement que répéter les lignes demandées, mais Lohan est allé un peu hors du script.

Dans un post de suivi lundi, Alana a partagé la réponse de la star, disant aux téléspectateurs que ce n’était «pas du tout ce à quoi je m’attendais».

Dans le Cameo, tourné sous un éclairage vif devant des murs blancs, Lohan salua le jeune fan.

«Je sais que vous êtes sur le point de faire un très grand pas en avant pour dire à vos parents qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez qu’ils acceptent de vous», dit-elle.

«Et je pense que tu devrais le faire toi-même.

Bien que Lohan ait refusé de répondre à la demande, lorsqu’elle a expliqué son raisonnement, c’était en fait le plus doux.

«Je pense que venant de vous, vous ressentirez beaucoup de pouvoir et de force et il est important que vous soyez qui vous êtes vraiment et que vous vous aimiez», a déclaré Lohan.

L’actrice a également rassuré Alana sur la réaction de ses parents, jurant: «Je vous promets qu’ils comprendront.

«Je vous envoie beaucoup d’amour, tout l’amour du monde, de la force et du soutien», a poursuivi Lohan, souriant à la caméra avec une fierté authentique. «Restez fidèle à vous-même, vous êtes vraiment belle.»

Elle a signé avec un baiser à la caméra.

La vidéo compte actuellement plus de 500 000 vues et près de 150 000 likes au moment de la publication de cet article.

TikTok et d’autres applications de médias sociaux aident les utilisateurs à sortir depuis un certain temps.

Les plateformes de médias sociaux offrent aux utilisateurs des moyens créatifs d’annoncer leur sexualité. Plusieurs tendances ont émergé, dont une qui utilise les paroles de «Get Ugly» de Jason Derulo comme cadre pour la révélation.

TikTok permet également aux jeunes LQBTQ + d’accéder à une communauté acceptante, et aux compagnons de les féliciter ou de les compatir, en fonction de la réponse reçue.

Le TikTok d’Alana débordait de commentaires favorables.

D’autres utilisateurs de l’application ont loué la gentillesse de Lindsay et ont également souhaité bonne chance à Alana.

«C’est vraiment gentil», a fait remarquer un utilisateur.

«Elle n’avait pas à faire ça», a souligné un autre. «Mais elle l’a fait.

«Très fier de vous deux!» jaillit un troisième.

Dans une mise à jour plus tard le même jour, Alana a réagi aux rapports des médias grand public sur son message.

La créatrice de TikTok a informé les téléspectateurs qu’elle était choquée d’apprendre que son histoire avait été présentée dans un E! Article de presse en classe.

Craignant que ses parents voient le buzz en ligne, Alana leur a finalement parlé.

«Ils l’ont bien pris», annonça-t-elle, l’air secouée mais souriante. «Je me sens vraiment soulagé.»

La jeune femme a remercié les téléspectateurs pour leur gentillesse et leur soutien, et a signé des mots similaires à ceux de Lindsay: «beaucoup d’amour».

Plusieurs commentateurs ont plaisanté à Alana au sujet du remboursement du message surprenant de Lohan, mais la destinataire elle-même est loin d’être déçue.

«Ce qu’elle a envoyé était honnêtement mieux que ce que j’avais demandé», a-t-elle répondu.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.