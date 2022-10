Lindsay Lohan sur Netflix : son nouveau film a déjà une date de sortie

in

Netflix

Netflix a confirmé l’un de ses projets à venir, qui mettra en vedette Lindsay Lohan. On sait déjà de quoi il s’agit et quand il s’ouvre sur la plateforme.

©NetflixLindsay Lohan sur Netflix : son nouveau film a déjà une date de sortie.

Lindsay Lohan C’était l’une des principales tendances ce lundi 3 octobre, en raison de la ligne iconique du scénario qu’elle évoque dans le film. Méchantes filles et se souvient chaque année sur les réseaux sociaux. Cependant, ses fans n’ont pas seulement rencontré ce rappel classique, les premières photos de l’actrice dans son prochain film ont également été présentées. Tomber pour Noël sur le service de streaming Netflix. Il y a déjà une date de sortie !

Après la plate-forme, pariez sur des titres de Noël comme Klaus, un prince de Noël o Les Chroniques de Noël, en mai 2021 ils ont officialisé leur nouveau projet avec Lindsay Lohanen tant que protagoniste et là, il a été dit qu’il serait publié l’année suivante. Le tournage a commencé en novembre et a duré jusqu’en décembre, l’actrice a donc épousé Bader Shammas en même temps que les enregistrements.

Cette comédie romantique, réalisée par Janeen Damien et écrit par Jeff Bonnett, Michael Damian et Ron Oliver, tourne autour d’une jeune héritière d’hôtel nouvellement fiancée qui est impliquée dans un accident de ski. Alors qu’elle souffre d’amnésie, elle se retrouve sous la garde d’un beau propriétaire de chalet et de sa fille, dans les jours précédant Noël.

En plus d’avoir Lindsay Lohan au casting principal, dans le rôle principal elle sera accompagnée de Accord Overstreetqui s’est fait connaître en faisant partie de joie. De plus, dans le long métrage il y aura aussi George Young, Jack Wagner, Olivia Perez, Chase Ramsey, Sean J. Dillingham, Antonio D. Charity et Aliana Lohan. Découvrez les premières photos !

+ Quand est-ce que la première du film de Lindsay Lohan est diffusée sur Netflix ?

Après un temps sans nouvelles, ce lundi, il a été officialisé que Tomber pour Noël Il sera présenté en première sur la plateforme Netflix le 10 novembre. Selon le communiqué officiel, il dure 93 minutes et on ne sait pas quand sa première bande-annonce sera disponible, mais on pense qu’elle pourrait être publiée dans les prochaines semaines.

