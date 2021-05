Lindsay Lohan reviendra pour jouer dans la comédie Netflix

Lindsay Lohan Elle est prête à recommencer à jouer dans une nouvelle comédie romantique de Noël de Netflix.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Twin Peaks quittera Netflix États-Unis fin juin

Lohan jouera une « héritière d’hôtel gâtée et nouvellement engagée », selon une logline obtenue par Variety.

Son personnage souffrirait plus tard d’amnésie après un accident de ski et « se retrouve sous la garde d’un beau propriétaire de cabine de travailleur et de sa fille précoce dans les jours précédant Noël ».

Pas encore de mot sur les autres membres de la distribution ou un équipe production derrière le film. Le tournage devrait débuter en novembre et la date de sortie n’a pas été confirmée.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Plus d’images de la prochaine bande-annonce de Battlefield 6 ont été divulguées

La dernière apparition à l’écran de Lohan était Parmi les ombres de 2019, et avait déjà joué dans plusieurs titres Disney.