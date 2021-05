Lindsay Lohan rend hommage à «  l’ange  » Natasha Richardson à l’occasion de l’anniversaire de l’acteur décédé

Lindsay Lohan a partagé un message émouvant pour Natasha Richardson, qui a joué sa mère dans «The Parent Trap», à l’occasion de ce qui aurait été le 58e anniversaire de l’acteur décédé.

«Joyeux anniversaire Angel», a écrit Lohan, 34 ans, sur Instagram, publiant une photo d’elle et de Richardson partageant un doux moment pendant la comédie romantique de 1998.

La mère de Lohan, Dina Lohan, a également rendu hommage à Richardson dans les commentaires, en écrivant: «Que Dieu la bénisse».

Richardson est décédé en 2009 d’une blessure à la tête à la suite d’un accident de ski. Elle laisse dans le deuil son mari, l’acteur Liam Neeson, et leurs fils, Micheál et Daniel, qui avaient 13 et 12 ans à l’époque.

Lohan, qui avait 11 ans lors du tournage de «The Parent Trap», a parlé dans le passé de la gentillesse de l’acteur décédé sur le plateau.

« Natasha avait une telle élégance et grâce, et elle était si maternelle pour moi », se souvient-elle lors d’une réunion de distribution virtuelle l’année dernière.

Richardson et Lohan ont défilé à l’unisson dans une jolie scène mère-fille. Photos de Walt Disney

Le fils de Richardson, Micheál, a également parlé précédemment de la façon dont la figure aimante et attentionnée que Richardson jouait dans «The Parent Trap» faisait écho à sa vraie personnalité de maman.

«C’est plus ou moins ce qu’elle était», a-t-il déclaré à Vanity Fair l’année dernière. «Elle était cette figure de mère douce et incroyable – ma meilleure amie. Elle avait ces incroyables et grands bienvenues quand nous rentrions à la maison ou qu’elle rentrait à la maison.

Lisa Ann Walter, qui a joué la femme de ménage bien-aimée, Chessy, dans le film, a également parlé des bons moments qu’elle a passés avec Richardson pendant le tournage.

«Les trucs que j’avais avec elle étaient incroyables et amusants», a-t-elle déclaré AUJOURD’HUI en 2018. «Elle plaisantait tout le temps, et elle était super amoureuse de son mari.

«Si vous passiez près de sa caravane, elle ouvrait la porte et, si c’était le soir, elle prendrait un verre de vin et disait:« Entre pour bavarder »», a-t-elle ajouté. «Elle vous ferait entrer dans sa caravane et passer du temps. Elle était juste la personne la plus gentille et la plus gentille.