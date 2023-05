Lindsay Lohan montre son baby bump dans une nouvelle photo de maillot de bain

L’actrice Lindsey Lohan nous offre le vieux glamour hollywoodien et l’éclat de la grossesse dans son dernier post Instagram.

Sur une photo partagée le 25 mai, la starlette s’allonge dans un maillot de bain une pièce noir, tout en berçant une paire de lunettes de soleil aviator noires.

L’acteur semble être en vacances à Oman dans une station balnéaire appelée Six Senses Zighy Bay, d’après son précédent message du 24 mai apparemment dans la même piscine avec un emplacement étiqueté.

Lohan a annoncé qu’elle et son mari Bader Shammas attendaient leur premier enfant ensemble le 14 mars. Lohan a partagé une photo d’une grenouillère blanche avec les mots « arrive bientôt » écrits dessus.

« Nous sommes bénis et excités! » elle a légendé le message, y compris plusieurs emoji sur le thème des bébés. Son représentant a également confirmé à NBC News que l’acteur attendait.

Lohan et Shammas se sont fiancés en novembre 2021 et se sont mariés en juillet 2022. Les deux ont gardé un profil relativement bas tout au long de leur relation et vivent à Dubaï, aux Émirats arabes unis, selon E! Nouvelles. (E! News et 45secondes.fr.com appartiennent tous deux à la même société mère, NBC Universal.)

En novembre dernier, alors qu’elle faisait de la presse pour son film Netflix sur le thème des vacances, « Falling for Christmas », Lohan s’est ouverte à Drew Barrymore sur son talk-show titulaire sur Shammas.

« C’est génial. C’est un homme formidable et j’ai trouvé mon partenaire. Et on ne sait jamais si cela va arriver dans la vie », avait-elle déclaré à l’époque.

La photo de jeudi n’est pas le premier aperçu que nous avons vu du baby bump de Lohan. La star de « Freaky Friday » a partagé des photos de ce qui semblait être une baby shower le 27 avril.

Elle a également partagé au moins une mise à jour de son histoire Instagram. Le 26 avril, elle a partagé un selfie miroir d’hôtel d’elle-même portant une robe longue en tricot vert et une paire de baskets d’un hôtel à New York.

Lindsay Lohan affiche son baby bump dans un hôtel de luxe à New York. @lindsaylohan via Instagram

Dans les commentaires de son message du 25 mai, les fans de Lohan et d’autres célébrités ont célébré sa grossesse.

« Superbe???? », a écrit Mariska Hargitay de « Law & Order: SVU ».

« Oh reine, tu es magnifique », a commenté Nicole « Snooki » Polizzi de « Jersey Shore ».

La reine des débuts de Lohan, Paris Hilton, a également sauté dans la section des commentaires : « Tellement heureuse pour toi mon amour ! ???? », a-t-elle posté.