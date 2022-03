Lindsay Lohan jouera dans deux nouveaux films Netflix

Netflix est prêt à renouveler sa relation avec Lindsay Lohan, car il jouera dans deux nouveaux films à venir pour la plateforme de streaming. Bien qu’il n’y ait pas plus de détails sur ces deux projets mystérieux, mais actuellement Lohan sera la star de » Tomber pour Noël »la comédie romantique de Noël à venir dont le tournage commence en novembre 2021 et prévoit d’être diffusée en 2022, probablement plus tard cette année autour de la saison des fêtes.

Lohan a commencé sa carrière comme fille disney en 1998avec le remake du film de »Jeux de jumeaux », qui l’a catapultée à la gloire pour l’interprétation de deux filles qui prétendaient être des jumelles aux personnalités différentes. De là, il est passé à d’autres productions de films comiques considérés comme des classiques tels que »Crazy Friday » ou le film emblématique « filles lourdes »donnant à l’actrice le statut d’idole adolescente.

Tras tomarse un descanso de su carrera actoral en 2013, Lindsay Lohan volvió a actuar en la cinta de suspenso y terror de bajo presupuesto »Among the Shadows » de 2019. Desde entonces Lohan se ha alejado de los focos de los medios, pero avec trois nouveaux films Netflix à l’horizon, on dirait que ça va changer.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Black Panther : Wakanda Forever continuera à enregistrer à Porto Rico.

Commentant le nouveau partenariat avec Lohan, le réalisateur indépendant Christine Rogers a déclaré que Netflix est « ravi de poursuivre notre partenariat avec elle » car ils sont « très satisfaits de notre collaboration avec Lindsay à ce jour ».

Avec »Falling for Christmas », Lohan reviendra dans l’univers des comédies pour ados en incarnant une héritière gâtée qui subit un accident de ski et oublie sa vie passée. Après son épisode d’amnésie, elle est secourue par un hôtelier, joué par Accord Overstreetqui soignera le personnage de Lohan avec l’aide de sa fille.

Bien que l’on sache peu de choses sur »Falling for Christmas », l’intrigue du film nous montre une histoire attachante dans laquelle le personnage de Lohan mettra sa vie en perspective, apprenant à devenir une meilleure personne.