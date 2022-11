Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis essaient de faire Freaky Friday 2

Les vedettes de Horrible vendredi veulent faire un film de suivi. Bien que le film de 2003 ait été l’une des nombreuses adaptations de l’histoire classique, il est parmi les plus mémorables, en partie grâce aux performances de ses stars principales. Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis. Dans le film, les deux stars jouent le rôle d’une fille et d’une mère qui changent de corps par magie, donnant à chacune une chance de mieux comprendre l’autre en se mettant littéralement à leur place. Réalisé par Mark Waters, le film a été un grand succès au box-office, bien qu’il n’ait jamais eu de suite officielle.





Cela pourrait bientôt changer, étant donné que nous sommes au milieu de la tendance hollywoodienne à donner de nouvelles suites aux films populaires des années passées. Lohan et Curtis ont tous deux taquiné leur désir de faire un Horrible vendredi suite dans le passé, et dans une nouvelle apparition sur Le spectacle de ce soirLohan a confirmé que les deux ont depuis pris contact pour discuter davantage de ce qui pourrait se passer dans Vendredi bizarre 2. Comme Lohan l’a dit à Jimmy Fallon :

« Nous en avons parlé, oui. Prenons simplement le fait que j’étais sur le plateau de tournage à l’époque, et Jamie Lee Curtis écrit, et vous êtes immédiatement excité et distrait. Donc, j’ai dû me ramener sur Terre et être comme, ‘Je suis sur le plateau, je dois me concentrer.’ Puis elle a dit « Freaky Friday 2″ et j’étais encore plus excitée… Nous serions tous les deux dedans. »





Mean Girls 2 est également sur la liste de souhaits de Lindsay Lohan

Avec Lohan prêt à faire des suites à des films d’il y a des décennies, vous pouvez également compter Méchantes filles comme un autre titre qu’elle aimerait revisiter. Dans une récente interview séparée avec En plusLohan a réitéré qu’elle veut toujours faire un nouveau Méchantes filles film, et bien qu’elle reconnaisse que l’original est bien laissé tel quel, elle ne peut s’empêcher de penser à faire une suite.

« Je dis oui depuis toujours, alors j’ai l’impression d’être un disque rayé. Le truc c’est que c’est si dur [because] Mean Girls est tellement bien comme ça. C’est comme, ‘Tu veux vraiment jouer avec ça?’ Mais tu ne sais jamais. »

Sorti en 2004, Méchantes filles a été réalisé par Mark Waters et écrit par Tina Fey. Se concentrant sur les cliques du lycée, le film mettait également en vedette Rachel McAdams, Lacey Chabert et Amanda Seyfried. Il a reçu une suite télévisée en 2011 sur ABC Family, bien que Tim Meadows ait été le seul membre de la distribution du film original à apparaître. Certes, une suite héritée qui ramène Lohan, et peut-être les autres stars originales, susciterait beaucoup d’intérêt pour les fans de Méchantes filles.

Nous devrons attendre et voir si Horrible vendredi et Méchantes filles obtenir de nouvelles suites avec Lohan, mais pour l’instant, les fans peuvent la voir dans son dernier film, Tomber pour Noël. La comédie romantique de vacances, qui met également en vedette Chord Overstreet en face de Lohan, peut être trouvée en streaming sur Netflix.