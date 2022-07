Lindsay Lohan épouse Badar Shammas : « Je suis la femme la plus chanceuse du monde »

Lindsay Lohan est une femme mariée !

Le 2 juillet, la star a annoncé qu’elle s’était mariée avec son fiancé, Bader Shammas, dans une jolie publication Instagram.

« 🎂❤️🥰Je suis la femme la plus chanceuse du monde », a écrit Lohan, 36 ans. « Tu m’as trouvé et tu savais que je voulais trouver le bonheur et la grâce, tout en même temps. Je suis stupéfaite que tu sois mon mari. Ma vie et mon tout. ❤️chaque femme devrait se sentir comme ça tous les jours 🙏💖. »

À côté de la légende sincère de Lohan se trouvait une photo d’elle et de Shammas souriant.

« J’adore ça ❤️ », a commenté la star de « Real Housewives of New Jersey », Melissa Gorga.

« Cheveux sur fleek @bader.shammas », a écrit le jeune frère de Lohan, Dakota.

Un fan a ajouté : « Il a aussi beaucoup de chance !!! Félicitations Lindsay❤️💕👏👏👏. »

Et un autre fan a dit : « Tellement heureuse pour toi Lindsay !!! ❤️❤️❤️❤️. »

Les représentants de Lohan ont confirmé à AUJOURD’HUI que le couple s’était marié, bien qu’aucun détail n’ait été donné. Lohan n’a pas confirmé quand elle avait épousé Shammas, mais le 2 juillet a un poids particulier pour la star : c’est aussi son anniversaire.

En novembre 2021, Lohan et Shammas se sont fiancés et l’acteur de « Mean Girls » a annoncé l’heureuse nouvelle dans un post qu’elle a partagé sur Instagram.

« Mon amour. Ma vie. Ma famille. Mon avenir. @bader.shammas #amour 💍 11.11.21 », a-t-elle écrit à côté de quatre photos d’eux posant ensemble, et sur l’une, elle a montré sa belle nouvelle bague.

Selon The Independent, Lohan et Shammas se fréquentaient en privé depuis deux ans avant leurs fiançailles. Lohan aurait vécu dans la ville natale de Shammas, Dubaï.

The Independent rapporte également que Shammas est vice-président adjoint de la banque mondiale d’investissement, Credit Suisse.

Un mois après que Lohan a annoncé leurs fiançailles, elle a partagé de jolies photos d’elle et de Shammas profitant d’une belle journée de neige.

« No1 sinon je préfère geler avec ❤️❄️❤️ », a-t-elle écrit dans un post.

Et dans un autre, elle a tagué son frère Dakota et a dit : « Ça commence à ressembler beaucoup à Noël 🎄 @dakotalohan. »

