Lindsay Lohan devrait jouer dans un nouveau film de vacances Netflix

Après avoir atteint la gloire à l’âge de 11 ans lors du redémarrage de Disney de Le piège des parents, Lindsay Lohan a été quelque peu retirée de l’action ces dernières années à la suite de ses problèmes personnels très médiatisés au cours de la dernière décennie. Maintenant, elle revient au statut de femme de premier plan dans une comédie romantique festive Netflix actuellement sans titre qui espère suivre leurs précédents succès saisonniers tels que Les chroniques de Noël, La princesse Switch et Jingle Jangle.

Lohan jouera « une héritière d’hôtel nouvellement fiancée et gâtée » qui se retrouve amnésique suite à un accident de ski. Ajoutez un « beau propriétaire de lodge cols bleus et sa fille précoce », et le décor évident de Noël, et nous avons le genre de moulin, tarif schmaltzy qui fait toujours bien année après année. Alors que le scénario de « l’amnésique snob apprend des leçons de morale d’un gars / fille ordinaire » a été utilisé maintes et maintes fois, celui-ci est susceptible de gagner un coup de pouce pour être le Méchantes filles premier rôle principal de l’actrice dans un film depuis le thriller de loup-garou de 2019 Parmi les ombres, qui a en fait été abattu en 2015.

Lohan était autrefois l’une des filles en or de Disney, apparaissant dans de nombreux films tels que Horrible vendredi, qui a été l’un des films qui l’ont positionnée comme une étoile montante parmi les A-List d’Hollywood. Mais des années passées à faire l’objet d’un examen minutieux par les paparazzis et à faire la une des journaux pour de mauvaises raisons avec des problèmes personnels, sa fiabilité et son attrait ont rapidement commencé à décliner. Au cours des années 2010, elle a considérablement réduit ses apparitions publiques et ses rôles au cinéma et a quitté les États-Unis pour vivre en Europe et à Dubaï loin de l’attention constante. Elle est apparue dans le film de Paul Schrader Les canyons en 2013 et a eu un rôle récurrent dans les séries comiques britanniques Certificat médical en 2018, ainsi que deux apparitions en 2019 en Club de plage de Lindsay Lohan pour MTV et dans la série australienne de la populaire émission de télé-réalité deviner qui Le chanteur masqué. Son film le plus récent est Parmi les ombres, sorti au printemps 2019 aux États-Unis. Ce film suit un enquêteur privé qui doit démêler le meurtre de son oncle tout en gardant le secret qu’elle est une descendante d’une lignée de loups-garous.

À la fin de 2019, et juste avant l’arrivée de la pandémie de Covid 19 qui a mis fin à tant de projets pour ceux de l’industrie du divertissement, Lohan est apparu sur CNN. Spectacle de la Saint-Sylvestre et a annoncé qu’elle prévoyait de retourner aux États-Unis pour relancer sa carrière, déclarant aux animateurs de l’émission Anderson Cooper et Andy Cohen qu’elle le serait, « reprendre la vie pour laquelle j’ai travaillé si dur et la partager avec ma famille et vous les gars. »

Il n’y a pas d’autres détails actuellement disponibles sur les autres membres de la distribution, mais le film sera réalisé par Janeed Damian, qui a dirigé Une valse de Noël pour Hallmark, et est produit par Brad Krevoy de MPCA et Michael Damian de Riviera Films. MPCA n’est pas étrangère aux films festifs, étant derrière d’autres sorties de vacances Netflix Un prince de Noël et Opération Christmas Drop ainsi que le prochain Un château pour Noël. Dans l’ensemble, cela suggérerait que Netflix a réuni une équipe qui est garantie de livrer un autre succès, mais le tournage ne devant commencer qu’en novembre, il est probable que nous verrons ce film abandonner la saison, dans le courant de 2022. Cela article originaire de Variety.

Sujets: Netflix, Streaming