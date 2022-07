Lindsay Lohan a-t-elle épousé secrètement Bader Shammas ?

actrice et chanteuse Lindsay Lohan surpris tout le monde en annonçant son partenaire Bader S.Shammas comme son mari, ce qui implique qu’elle a décidé de se marier en secret, après s’être fiancée en novembre de l’année dernière après trois ans de relation. La nouvelle est apparue via une publication sur son compte Instagram, où elle a appelé Shammar son mari, sans plus de détails sur la façon dont l’union entre les deux était.

»Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Tu m’as trouvé et tu savais que je voulais trouver le bonheur et la grâce, tout en même temps. Je suis surpris que tu sois mon mari. Ma vie et mon tout. Chaque femme devrait se sentir comme ça tous les jours », a écrit Logan dans le message accompagné d’une photo d’elles souriant toutes les deux. La publication a été faite le samedi 2 juillet, date de l’anniversaire de l’artiste, qui fête ses 36 ans en 2022.

Après parution, le magazine »Personnes » a précisé que le représentant de Lindsay a confirmé l’engagement, avec un mariage qui a eu lieu en privé, donc les détails tels que les invités et le lieu sont inconnus. Dès le début, le couple a décidé de garder leur relation à l’abri des regards du public, commençant leur relation en 2018 une fois qu’ils se sont croisés à Dubaï.

Bien que Lindsay Lohan n’ait pas eu de rôles récents sur grand écran, pour cette année, elle prévoit son retour qui lui permettra de récupérer la grande renommée qu’elle a acquise pour des films tels que » Game of Twins », avec Netflix en première la comédie de Noël ‘ ‘Christmas in Wonderland », qui sera le premier rôle principal après une décennie sans rôles dans des films de renom. De même, il a été confirmé que l’actrice a déjà signé un accord avec la plateforme de streaming pour participer à deux autres projets inconnus pour le moment.

Cette année 2022 a vu le mariage de grandes stars de la pop culture, car Lindsay Lohan n’a pas été la seule à avoir misé sur l’amour depuis toujours. Récemment aussi ses amis Britney Spears Oui Paris-Hiltonavec qui il a partagé de grandes aventures de jeunesse, a également changé sa vie en s’habillant en blanc.

Paris Hilton a épousé Carter Reum, organisant une énorme fête qui a duré trois jours, posant dans 10 robes différentes. D’autre part, la princesse de la Pop, Britney Spears, a épousé Sam Asghari, après avoir eu une relation de couple pendant six ans, son désormais mari l’accompagnant dans sa lutte pour mettre fin à la tutelle qui régissait son corps et ses finances. .