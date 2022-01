Lindsay Lohan a déclaré qu’elle avait créé une liste de sexe célèbre dans le cadre de son processus de récupération

Comme pour de nombreuses célébrités, Lindsay Lohan a souvent trouvé sa vie amoureuse éclaboussée sur les premières pages, après avoir fréquenté l’acteur célèbre Wilmer Valderramma et DJ Samantha Ronson. Mais toutes ses aventures n’étaient pas censées être de notoriété publique, comme elle l’a expliqué après qu’une liste de personnes avec lesquelles elle aurait couché aurait été divulguée aux médias.

En 2014, le magazine In Touch a publié une liste manuscrite des supposés partenaires sexuels de Lohan, qui comportait un certain nombre de noms de premier plan, notamment Justin Timberlake, James Franco, Heath Ledger, Zac Efron, Colin Farrell et Adam Levine.