L’Inde utilise des tests de coronavirus moins chers et moins précis pour augmenter sa capacité de test, les experts s’inquiètent

Les experts avertissent que les rapides et les tests de laboratoire varient en précision et doivent être interprétés séparément pour évaluer correctement la propagation de l’infection.

En juin, l’Inde a commencé à utiliser des tests moins chers, plus rapides mais moins précis pour intensifier les tests de dépistage du coronavirus – une stratégie que les États-Unis envisagent maintenant.

Ces tests rapides ont multiplié par cinq les niveaux de tests en Inde en deux mois. Mais les chiffres du gouvernement suggèrent que certaines régions du pays pourraient être devenues trop dépendantes des tests plus rapides, qui peuvent manquer les infections. Les experts avertissent que leur utilisation en toute sécurité nécessite des tests fréquents, ce qui ne se produit pas toujours.

Les cas ont augmenté plus vite que les laboratoires ne pourraient intensifier les tests une fois que le strict verrouillage de l’Inde a été assoupli. Jusqu’à présent, les autorités ont rationné l’utilisation des tests moléculaires plus précis qui détectent le code génétique du virus. Mais le 14 juin, l’Inde a décidé de les renforcer avec des tests plus rapides de dépistage d’antigènes ou de protéines virales.

Bien que moins précis, ces tests sont bon marché et donnent des résultats en quelques minutes. La plupart n’ont pas besoin d’un laboratoire pour le traitement ou d’un équipement spécialisé ou d’un personnel formé. Le plan était d’augmenter rapidement les tests pour identifier les personnes infectées et les empêcher de propager le virus. Les échantillons testés à l’aide des deux tests sont passés de 5,6 millions à la mi-juin à 26 millions deux mois plus tard, et près d’un tiers de tous les tests effectués quotidiennement sont désormais des tests antigéniques, selon les responsables de la santé.

Mais l’expérience de l’Inde met également en évidence les écueils inhérents à une trop grande dépendance aux tests antigéniques, au détriment de tests plus précis. Le danger est que les tests puissent effacer à tort de nombreuses personnes infectées par le COVID-19, contribuant à la nouvelle propagation du virus dans les zones durement touchées.

Les résultats des tests rapides peuvent être étayés par des tests de laboratoire plus précis, mais ceux-ci sont plus lents et coûteux. Les experts avertissent également que, puisque les deux types de tests varient en précision, ils doivent être interprétés séparément pour évaluer correctement la propagation de l’infection – ce que l’Inde ne fait pas.

Les États-Unis sont confrontés à un besoin similaire de trouver un équilibre entre vitesse et précision, les laboratoires surchargés ayant du mal à suivre le rythme de l’épidémie. Des chercheurs de Harvard et d’ailleurs proposent de développer un test d’antigène à base de salive à 1 € pour que tous les Américains se testent quotidiennement, ce qui n’a pas encore été approuvé par la Food and Drug Administration.

Le Dr Michael Mina de Harvard dit que les tests antigéniques n’attrapent pas autant de patients au début de l’infection lorsque les niveaux de virus sont faibles. Mais ces personnes ne sont pas considérées comme la plus grande menace pour la propagation de la maladie, car ce n’est qu’après l’augmentation des niveaux de virus qu’elles deviennent plus infectieuses, et d’ici là, elles seront détectées par des tests antigéniques, a-t-il déclaré.

Parce qu’un test antigénique négatif ne garantit pas qu’une personne est exempte de virus, les personnes devraient être testées à nouveau régulièrement, a déclaré le Dr Ashish Jha, directeur du Global Health Institute de Harvard. «Si leurs symptômes changent, vous voulez penser à tester à nouveau ces personnes.»

La stratégie de l’Inde est différente. Les responsables de la santé ont demandé que ceux dont le test était négatif avec des tests antigéniques mais qui présentaient des symptômes soient retestés avec les tests de laboratoire plus précis.

Mais l’Inde a été en grande partie opaque sur le nombre de négatifs qui ont été retestés et sur le type de tests utilisés.

L’État de Delhi, qui comprend la capitale indienne, New Delhi, et où la Haute Cour surveille les tests, a été parmi les premiers à utiliser de manière agressive des tests d’antigènes pour dépister les patients gratuitement. Des centres ont été créés dans des dispensaires, des écoles et des bureaux gouvernementaux. Mais seulement 0,5%, soit 1 365 personnes sur plus de 260 000 qui ont été testées négatives du 18 juin au 29 juillet, ont été retestées, selon des documents judiciaires. Delhi a effectué plus de 280 000 tests au cours de cette période.

«C’est extrêmement bas», a déclaré le Dr SP Kalantri, spécialiste de la santé publique dans le Maharashtra, l’État le plus touché de l’Inde. Il a déclaré que la baisse de près de la moitié de l’utilisation de tests de laboratoire plus précis, d’une capacité de 11000 tests par jour à seulement 5400 tests par jour, était une tendance inquiétante.

Conformément aux lignes directrices fixées par l’Organisation mondiale de la santé, l’Inde devrait effectuer environ 140 tests quotidiens par million de personnes afin d’assouplir en toute sécurité les restrictions relatives aux coronavirus.

Rajesh Bhushan, le principal responsable de la santé en Inde, a souligné à plusieurs reprises le total cumulatif de l’Inde des deux types de tests pour affirmer que l’Inde testait plus que la norme de l’OMS. Les autorités l’utilisent également pour calculer le pourcentage d’échantillons testés positifs, qui est une mesure clé pour juger des performances des tests.

Mais Jha a déclaré que les données combinées des deux types de tests ne peuvent pas être utilisées pour conclure que les infections en Inde diminuent, car l’utilisation de tests moins précis réduirait automatiquement le nombre de résultats positifs.

Les experts craignent que le recours excessif aux tests antigéniques sans retest puisse entraver les efforts pour contenir le virus alors qu’il se propage dans les États dotés de systèmes de santé fragiles, comme le Bihar et l’Uttar Pradesh, avec une population combinée de plus de 300 millions d’habitants.

Les deux États effectuent désormais plus de 100 000 tests par jour, le plus en Inde. Mais seule une fraction – 6 100 dans le Bihar et 30 000 dans l’Uttar Pradesh – utilise des tests de laboratoire.

Jha a déclaré que les tests d’antigène étaient un moyen d’élargir les tests pour les personnes qui n’ont pas accès aux tests de laboratoire, mais cela ne signifie pas que l’utilisation de tests plus précis devrait diminuer.

«Je veux les deux», dit-il. Le test rapide «n’est pas un substitut parfait».

