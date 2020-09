L’Inde se prépare à tester le vaccin russe Spoutnik V COVID-19; 30 crores à faire localement une fois approuvé

La Russie est en contact étroit avec les ministères indiens ainsi qu’avec les fabricants de vaccins pour produire le vaccin pour l’Inde et d’autres pays.

Lundi, l’Inde a dépassé le Brésil pour devenir le deuxième pays au monde avec le plus grand nombre de cas de COVID-19. Il a également enregistré plus de cas au cours du week-end que le Brésil et les États-Unis réunis, représentant 40% de tous les cas de COVID-19 signalés au cours du week-end dans le monde. Le nombre de cas de coronavirus en Inde jusqu’à présent jusqu’à ce jour est d’environ 4,2 millions de cas, de nouveaux cas étant toujours enregistrés en grand nombre dans tout le pays.

La recherche d’un vaccin COVID-19 efficace et sûr s’accélère dans le monde. L’Inde a actuellement plusieurs vaccins candidats potentiels à divers stades d’essais précliniques et humains dans tout le pays. Parmi ces vaccins candidats, il y a le vaccin russe COVID-19 Spoutnik V, pour lequel les essais de phase 3 commenceront bientôt dans divers pays, dont l’Inde.

Dans un Actualités Sputnik rapport, le chef du Fonds d’investissement direct russe (RDIF) Kirill Dmitriev a déclaré: «Les essais cliniques en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis (EAU), aux Philippines, en Inde et au Brésil vont commencer [in September]. «

La Russie a engagé un dialogue étroit avec le gouvernement indien et les principaux fabricants de médicaments en Inde, y compris le Serum Institute, au sujet de la production localisée de son vaccin Spoutnik V en Inde. Le chef du RDIF, Dmitriev, a déclaré ANI dans une interview que la Russie et l’Inde sont déjà en pourparlers sur la production du vaccin Spoutnik V pour répondre à la demande de vaccin en Inde ainsi que dans d’autres pays.

« Nous reconnaissons le potentiel de l’Inde à devenir un support pour la production du vaccin non seulement sur les marchés indiens mais pour d’autres pays également, et nous avons conclu certains accords avec les principales entreprises », at-il informé.

« En ce qui concerne le vaccin Spoutnik V, l’Inde et la Russie sont en communication », a déclaré le secrétaire de l’Union à la Santé Rajesh Bhushan lors d’un conférence de presse tenue fin août. « Certaines informations initiales ont été partagées tandis que des informations détaillées sont attendues. »

Un autre responsable du ministère de la Santé a été cité par L’empreinte comme disant, « le gouvernement russe est désireux de collaborer avec l’Inde sur le vaccin … notre ambassade à Moscou essaie également d’obtenir les données et est en contact avec l’institut Gamaleya. »

Certaines sources ont confirmé que la Russie avait partagé « formellement les modalités de coopération avec l’Inde sur le vaccin et que le gouvernement indien examinait les détails » et que d’autres pourparlers se poursuivront lorsque le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar se rendra à Moscou cette semaine, selon un Temps de l’Inde rapport.

Dmitriev a dit CNBT TV18 que si tout se passe bien, la Russie pourrait commencer à livrer le vaccin COVID-19 à partir de novembre de cette année, avec quelque 30 crores de doses produites en Inde.

