L’Inde s’attend à une reprise en forme de V au milieu d’une campagne massive de vaccination contre Covid-19

L’économie indienne, qui a été durement touchée par les confinements liés aux coronavirus, devrait connaître une forte reprise dès l’exercice 2021-22, selon le dernier rapport rédigé par le conseiller économique en chef du pays.

Le rapport présenté au Parlement vendredi prévoit que le PIB réel du pays atteindra une croissance record de 11% d’avril 2021 à mars 2022. Il prévoit également une croissance du PIB nominal de 15,4%, le plus élevé depuis l’indépendance.

Cependant, les économistes voient toujours une contraction de 7,7% pour l’ensemble de l’exercice, avec une reprise en forme de V dans le prochain. L’économie indienne, qui a été battue par la pandémie de coronavirus, a reculé de 23,9% sans précédent en avril-juin.

L’Inde récolterait les «dividende de confinement» des mesures préventives opportunes adoptées par New Delhi lors du déclenchement de la pandémie. De plus, des conditions macroéconomiques stables sont soutenues par une monnaie nationale forte, des réserves de change florissantes qui ont atteint un nouveau sommet de 586,08 milliards de dollars le 8 janvier et des signes positifs dans la production du secteur manufacturier.

«Les dizaines de vies qui ont été sauvées et la reprise économique en forme de V à laquelle on assiste – en raison de l’impact causal du confinement initial – témoignent de l’audace de l’Inde de prendre la douleur à court terme pour un gain à long terme». le sondage lit.

Le soutien fiscal et monétaire fourni par la Banque de réserve de l’Inde (RBI) a également contribué à la reprise, selon le rapport.

Les exportations nettes sont devenues positives au premier semestre avec une contraction plus importante des importations de 29,1% par rapport à une contraction des exportations de 10,7%. Avec la reprise progressive de l’activité économique, tant les importations que les exportations se sont redressées et les exportations nettes devraient revenir en territoire négatif au second semestre.

Les économistes s’attendent à ce que le secteur agricole amortisse la pression de la pandémie de Covid-19 sur l’économie avec une croissance de 3,4%. La part du secteur dans le PIB global passerait de 17,8% à 19,9%, fixée pour l’exercice 2019-2020.

Pendant ce temps, l’exploitation minière devrait reculer de 12,4%, la fabrication – de 9,4% et la construction – de 12,6%. Dans le secteur des services, le commerce, les hôtels, les transports et les communications devraient se contracter de 21,4%.

