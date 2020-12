L’Inde lancera la mission Shukrayaan Venus en 2024 après les retards d’une pandémie: rapports

L’Inde prévoit de lancer un nouvel orbiteur vers Vénus en 2024, un an plus tard que prévu, selon les médias.

L’orbiteur Shukrayaan sera la première mission vers Vénus de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) et étudiera la planète pendant quatre ans, selon SpaceNews, qui a cité une présentation d’un chercheur de l’ISRO lors d’un comité agréé par la NASA le 10 novembre. .

L’ISRO sollicite des idées d’instruments pour une mission basée sur Vénus depuis au moins 2018, selon son site Web. Au comité de science planétaire, T. Maria Antonita de l’ISRO a présenté plus d’informations sur Shukrayaan lors d’une discussion sur le nouveau plan décennal de la NASA pour la science planétaire, a rapporté SpaceNews.

« L’ISRO visait un lancement à la mi-2023 lorsqu’elle a publié son appel à instruments en 2018, mais Antonita a déclaré la semaine dernière aux membres du comité de planification de l’enquête décennale des Académies nationales que les retards liés à la pandémie avaient repoussé la date de lancement cible de Shukrayaan à décembre 2024, « SpaceNews a déclaré dans un rapport du 19 novembre.

Une opportunité de lancement de secours est disponible lorsque Vénus et la Terre seront alignés à la mi-2026, de manière à minimiser la consommation de carburant des engins spatiaux pendant le transit planétaire, a ajouté Antonita.

Shukrayaan est sur le point de se lancer sur la fusée indienne GSLV Mk II, mais il se peut qu’elle utilise la fusée GSLV Mk III plus puissante pour transporter plus d’instruments ou de carburant, a déclaré Antonita au comité. L’ISRO prendra une décision finale dans les trois à six prochains mois.

Le vaisseau spatial transportera plusieurs instruments pour sonder l’environnement vénusien. L’instrument phare sera un radar à synthèse d’ouverture pour examiner la surface vénusienne, qui est enveloppée d’épais nuages ​​qui rendent impossible d’apercevoir la surface en lumière visible. Une version antérieure a volé sur le Vaisseau spatial indien Chandrayaan-2 en orbite autour de la lune, a rapporté Space News.

Un autre instrument sera une collaboration suédo-indienne connue sous le nom de Venusian Neutrals Analyzer, qui examinera comment les particules chargées du soleil interagissent avec l’atmosphère de Vénus, selon The Economic Times . Une génération antérieure de cet instrument lancé sur l’Indien Chandrayaan-1 mission lunaire de 2008-09, étudiant comment les particules du soleil affectent un monde avec une atmosphère beaucoup plus ténue.

Shukrayaan apportera également un instrument à Vénus pour examiner l’atmosphère de la planète dans les longueurs d’onde infrarouges, ultraviolettes et submillimétriques, a déclaré Antonita. Plus tôt en 2020, les scientifiques ont annoncé la détection possible de la phosphine – un élément convivial – dans l’atmosphère de Vénus, bien que de nombreux membres de la communauté scientifique restent sceptiques quant aux résultats .

En septembre, l’agence spatiale française (CNES) l’a annoncé piloterait également un instrument sur Shukrayaan . Le Venus Infrared Atmospheric Gases Linker (VIRAL) est une collaboration avec l’agence spatiale fédérale russe Roscosmos. Antonita a ajouté que d’autres instruments ont été présélectionnés et que l’Inde envisage de faire voler un instrument depuis l’Allemagne.

Des dizaines de missions se sont envolées vers Vénus depuis les années 1960, mais seulement quelques-unes ces dernières années. Par exemple, le Venus Express de l’Agence spatiale européenne a fait une orbite autour de la planète entre 2006 et 2014, et le vaisseau spatial japonais Akatsuki est entré en orbite en 2015 après une précédente tentative infructueuse. Plusieurs vaisseaux spatiaux effectuent également des survols de Vénus dans un proche avenir, notamment la sonde solaire Parker de la NASA pour l’observation solaire et le BepiColombo européen en route vers Mercure.

