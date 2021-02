L’Inde lancera ce soir un satellite brésilien d’observation de la Terre (et 18 autres). Regardez-le en direct!

L’Inde enverra un satellite brésilien d’observation de la Terre dans l’espace avec 18 satellites supplémentaires – et vous pourrez regarder le lancement en direct.

L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) lancera le satellite, appelé Amazonia-1, sur un lanceur de satellites polaires qui décollera du centre spatial Satish Dhawan du pays à Sriharikota.

L’ISRO diffusera le site Web de lancement en direct à partir de 23h20 HNE le samedi 27 février (0420 GMT ou 9h50 heure locale sur le site de lancement le dimanche 28 février). Le lancement est prévu samedi à 23 h 54 HNE (0 h 54 GMT ou 10 h 24, heure locale, dimanche). Vous pouvez regarder le lancement en direct ici ou directement sur 45secondes.fr, gracieuseté de l’ISRO. Vous pouvez également le regarder directement depuis l’ISRO ici et via YouTube.

Les foules ne seront pas autorisées au Centre spatial Satish Dhawan, a indiqué l’ISRO dans un communiqué de presse séparé ; il n’y aura pas de personnel des médias ni de visionnage de lancement disponible en raison de la pandémie de coronavirus en cours. L’Inde n’a lancé de mission l’année dernière qu’en novembre en raison de l’impact de la pandémie .

Le satellite principal de la mission est l’Amazonie 1 du Brésil, qui fonctionnera sur une orbite polaire héliosynchrone afin que les instruments survolent des conditions d’éclairage constantes. Le satellite sera capable de voir n’importe quelle partie de la Terre dans les cinq jours et pourra observer à la fois dans les bandes visuelles et infrarouges, avec une résolution d’environ 200 pieds (60 mètres).

L’imagerie infrarouge permet aux engins spatiaux de scruter à travers les nuages, ce qui sera « extrêmement précieux dans des applications telles que [monitoring] déforestation en Amazonie », a déclaré l’Institut national brésilien de recherche spatiale (INPE) dans une description de la mission Amazonia 1 . « Cela augmente la probabilité de capturer des images utiles face à la couverture nuageuse dans la région », a ajouté l’institut.

Amazonia-1 et 18 compagnons satellites seront lancés sur la populaire variante de fusée Polar Satellite Launch Vehicle « DL », qui utilise deux boosters à sangles solides, a déclaré l’ISRO dans une description de la mission . Les plus petits «co-passagers» viennent de l’Inde et des États-Unis.

Les satellites indiens comprennent Satish Dhawan SAT (qui étudiera les radiations, la météorologie spatiale et les communications), le trio UNITYsat pour le relais radio et un satellite de démonstration de technologie appelé SindhuNetra, sur lequel l’ISRO n’a pas fourni de détails.

Les satellites américains comprennent un autre démonstrateur technologique appelé SAI-1 NanoConnect-2, ainsi que 12 «SpaceBees» de Swarm Technologies, partie d’une plus grande constellation qui utilisera les communications par satellite bidirectionnelles et le relais de données pour l’Internet des objets. Essaim a payé une amende de 900000 € à la Federal Aviation Administration en 2018 suite à un lancement non autorisé de SpaceBees, mais la société a envoyé plus de satellites dans l’espace depuis sans problème.

