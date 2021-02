L’Inde lance le satellite brésilien d’observation de la Terre Amazonia-1 et 18 autres en orbite

Un satellite brésilien d’observation de la Terre s’est envolé dans l’espace à bord d’une fusée indienne samedi soir (27 février) avec 18 satellites passagers des États-Unis et de l’Inde.

Le lancement de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), qui a porté Le satellite brésilien Amazonia-1 en orbite, décollé à 23 h 54 HNE samedi (0 h 54 GMT ou 1024 heure locale dimanche) depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota, en Inde. Un véhicule de lancement de satellite polaire de l’ISRO (PSLV) a transporté l’Amazonie-1 et 18 satellites plus petits dans l’espace à l’aide d’une variante « DL » dotée de deux boosters à sangle, a déclaré l’ISRO dans une description de la mission .

« Le satellite est en très bonne santé », a déclaré le président de l’ISRO, K. Sivan, après le lancement. « Les panneaux solaires se sont déployés et cela fonctionne très bien. »

Amazonia-1 est optimisé pour observer la région couverte de nuages ​​de son homonyme, la forêt amazonienne, car elle possède des capacités infrarouges qui lui permettent de regarder la couverture forestière quelle que soit la météo. Le Brésil prévoit d’utiliser le satellite pour «alerte à la déforestation» dans la région, a déclaré l’Institut national brésilien de recherche spatiale (INPE) dans une description de la mission Amazonia 1 .

Le satellite est également le premier satellite brésilien conçu, construit et exploité indépendamment, que les responsables du pays ont salué après avoir atteint l’orbite.

« Ce satellite a une mission très importante pour le Brésil », a déclaré Marcos Pontes, ministre brésilien de la science, de la technologie et de l’innovation, qui est également le premier astronaute du pays ( il s’est envolé pour la Station spatiale internationale en 2006 ). « Il représente une nouvelle ère de l’industrie brésilienne pour le développement de satellites au Brésil. »

La déforestation est une préoccupation permanente non seulement pour la flore et la faune uniques de la région, qui sont irremplaçables une fois éteintes, mais également pour les résultats sanitaires des habitants. De retour en août 2019, la fumée des incendies de forêt en Amazonie a transformé les heures normales de jour de São Paulo en un après-midi d’obscurité rempli de smog, au milieu d’un état d’urgence plus large dans l’État brésilien d’Amazonas.

Les 18 autres satellites comprennent un mélange d’engins indiens et américains. Les satellites construits en Inde comprennent Satish Dhawan SAT (qui étudie les radiations, la météorologie spatiale et les communications), le trio UNITYsat (pour le relais radio) et un satellite de démonstration de technologie appelé SindhuNetra.

Le satellite brésilien Amazonia-1 est vu pendant les préparatifs de lancement de son lanceur de satellites polaires par l’Organisation indienne de recherche spatiale. (Crédit d’image: ISRO)

Les américains incluent un autre démonstrateur technologique appelé SAI-1 NanoConnect-2, et 12 «SpaceBees» de Swarm Technologies, partie d’une plus grande constellation l’entreprise construit en orbite terrestre basse.

Le lancement du PSLV était le premier de 2021 et le troisième vol de l’histoire de la variante PSLV-DL, ISRO dit dans ses statistiques de mission . Le PSLV a effectué plus de 53 vols au total, dans toutes les variantes.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.