L’Inde fait face au dernier changement de WhatsApp: « Ce n’est ni juste ni acceptable »

Le gouvernement indien tient tête à WhatsApp et lui demande de retirer les modifications apportées à sa politique de confidentialité.

La grande controverse générée par les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp, qui a même poussé le client de messagerie à retarder son application jusqu’en mai, a poussé le gouvernement indien à décider de prendre des mesures en la matière.

Tellement que le gouvernement indien a demandé WhatsApp que renversant définitivement et que supprimez les modifications apportées à votre nouvelle politique de confidentialité.

Le gouvernement indien demande à WhatsApp de retirer sa nouvelle politique de confidentialité

Les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp stipulent que si vous ne partagez pas vos données avec Facebook, votre compte peut être fermé, ce qui ne s’appliquerait pas dans l’Union européenne grâce à la loi sur la protection des données en vigueur depuis 2018 mais qui affecterait d’autres pays dans le monde. comme l’Inde.

L’autorité Android garantit que le gouvernement indien a demandé WhatsApp, à travers le ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY), de retirer les modifications apportées à sa nouvelle politique de confidentialité.

Ce ministère a envoyé une lettre à son propre Le PDG de WhatsApp Will Cathcart, vous demandant d’annuler les changements introduits dans les nouvelles conditions d’utilisation de l’application avec des déclarations aussi brusques que cela « Toute modification unilatérale des conditions d’utilisation et de confidentialité de WhatsApp ne serait pas juste et acceptable ».

Cette lettre a été envoyée juste un jour après la Haute Cour de Delhi répondre à une demande indiquant que l’acceptation de la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp il était volontaire et les utilisateurs pouvaient décider de ne pas l’accepter.

Cela a provoqué le démarrage de WhatsApp Faire de la publicité dans les journaux en Inde justifiant les modifications de sa nouvelle politique de confidentialité mais ce n’est pas suffisant pour le gouvernement indien qui continue de demander son retrait définitif.

WhatsApp tente de vous convaincre de ne pas passer à Signal: « vos messages sont protégés »

Dans le cas où WhatsApp céderait enfin à la pression du gouvernement indien et retirerait ses nouvelles conditions d’utilisation, cela pourrait établir un précédent jamais vu à ce jour dans le domaine de l’industrie technologique en général et des réseaux sociaux en particulier.

