L’Inde bloque AliExpress et plusieurs dizaines d’autres applications: il y a maintenant 173 applications chinoises interdites pour des raisons de sécurité

Si les blocages des États-Unis aux applications chinoises semblaient forts, l’Inde en est venue à les surmonter. Ces derniers mois, à travers différentes séries de blocus, a laissé un total de 173 applications inopérantes dans le pays. Au cours du dernier tour, il a interdit un total de 43 applications, parmi lesquelles l’omniprésent magasin chinois AliExpress se démarque.





Comme pour le premier et le deuxième ordre de blocage, pour ce nouvel ordre indien a évoqué des problèmes de sécurité nationale. Ils indiquent que ces applications et leurs activités “sont préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde”, selon un communiqué des autorités nationales.

Le type de problèmes de sécurité auxquels ils font référence n’est pas tout à fait clair. Cependant, ils indiquent qu’ils prennent ces mesures après “les rapports exhaustifs” qu’ils ont reçus du Centre de coordination de la cybercriminalité du pays. Les blocus américains, cependant, faisaient directement référence au fait que le gouvernement chinois a accès aux serveurs des entreprises basées dans le pays.

AliExpress, l’alternative à TikTok et aux applications de rencontres

Sans doute la principale victime de ce blocus est AliExpress. La boutique en ligne d’Alibaba a été mise sur liste noire en Inde, interdisant ainsi son utilisation à tous les citoyens indiens du pays. Il est également accompagné d’autres applications d’entreprise telles que Alibaba Workbench, Alipay Cashier ou AliSuppliers Mobile App.

D’un autre côté, L’Inde a bloqué Tencent Snack Video, une alternative qui est devenue populaire ces derniers mois en Inde après l’interdiction d’utiliser TikTok. La liste des 43 applications bloquées met également en évidence différentes applications de rencontres, pratiquement toutes basées en Chine. À ce stade, et selon TechCrunch, il ne reste plus de chinois sur la liste des 500 applications les plus populaires en Inde.

Raisons de cybersécurité ou non, les tensions entre les deux pays se sont considérablement accrues en juin dernier avec la mort de deux douzaines de soldats dans l’Himalaya. Depuis lors, ils ont également accru les blocus et en général le boycott du deuxième pays le plus peuplé du monde après le pays le plus peuplé du monde. Les voisins et les deux plus grandes économies d’Asie et presque du monde entier.

Via | TechCrunch

Plus d’informations | Ministère indien de l’électronique et de l’informatique