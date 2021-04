L’Inde bat le record mondial du plus grand nombre d’infections quotidiennes au COVID-19

L’épidémie de l’Inde s’aggrave rapidement alors qu’elle lutte contre les pénuries d’oxygène, les hôpitaux débordés et le déploiement de vaccins pour sa grande population.

L’Inde a enregistré plus de 314000 nouvelles infections à coronavirus jeudi (22 avril), le plus grand nombre de cas sur une journée signalés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon le New York Times. Le record précédent a été établi par les États-Unis le 8 janvier avec un décompte en un jour de 300669 nouveaux cas de coronavirus.

L’Inde a enregistré un total de 15,9 millions d’infections au COVID-19 depuis le début de la pandémie, juste derrière les États-Unis, selon le tableau de bord de l’Université Johns Hopkins. Le pays a enregistré plus de 184 600 décès au total, en hausse de 2 104 depuis hier.

En rapport: Guide rapide: les vaccins COVID-19 utilisés et leur fonctionnement

Des foules se forment à l’extérieur des hôpitaux débordés et des gens meurent en attendant l’oxygène, selon la BBC. L’approvisionnement en oxygène dans le pays a considérablement diminué, certains hôpitaux de Delhi étant complètement à court et d’autres à court. Lors d’une réunion jeudi 22 avril, le Premier ministre Narendra Modi a demandé aux responsables de trouver des moyens de produire plus d’oxygène et de vraiment sévir contre quiconque stockait des fournitures, selon la BBC.

Les hôpitaux manquent de personnel, les unités de soins intensifs sont pleines, presque tous les ventilateurs sont en service et les morts s’entassent dans les crématoires, selon l’Associated Press. «Je reçois de nombreux appels chaque jour de patients désespérés pour un lit. La demande est bien trop élevée que l’offre», a déclaré le Dr Sanjay Gururaj, médecin de l’hôpital et centre de recherche Shanti de Bengaluru à l’Associated Press. «J’essaie de trouver des lits pour les patients tous les jours, et c’est incroyablement frustrant de ne pas pouvoir les aider. Au cours de la semaine dernière, trois de mes patients sont décédés à la maison parce qu’ils n’avaient pas pu obtenir de lits. En tant que médecin, c’est une sensation horrible. «

L’Inde ne met pas en œuvre un verrouillage national, mais les régions fixent leurs propres restrictions, selon la BBC. Delhi, où une personne sur trois est testée positive au COVID-19, a annoncé un verrouillage d’une semaine à partir de la semaine prochaine, selon la BBC.

Les cas de COVID-19 en Inde avaient chuté pendant 30 semaines consécutives à partir de septembre dernier; mais ils ont recommencé à augmenter à la mi-février. Les experts ont déclaré à l’AP que le pays n’avait pas profité de cette opportunité pour vacciner assez rapidement pour éviter la propagation de la maladie et améliorer les infrastructures de santé.

L’Inde administre environ 2,7 millions de doses de vaccin par jour, ce qui n’est pas si différent du rythme américain d’environ 3,02 millions de doses par jour. Mais la population massive de l’Inde de 1,4 milliard de personnes – plus de quatre fois la population des États-Unis – rend le déploiement du vaccin difficile. moins de 10% de la population indienne a reçu le premier de ses deux coups de feu, selon l’AP.

Cette augmentation extrême des cas a peut-être été due à la propagation de nouvelles variantes, y compris une variante « double mutant » qui semble à la fois se propager plus facilement et échapper à certains anticorps, un festival hindou massif connu sous le nom de Kumbh Mela auquel des millions de personnes ont assisté, grande élection rassemblements et protocoles de sécurité assouplis, selon la BBC.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.