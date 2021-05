L’Inde applique un vaccin sans test pour contenir Covid

Starwax Imperméabilisant eau et graisses - flacon 1 L

Spécificités Conseils D'utilisation : Appliquer Sur Un Sol Bien Propre (sans Mousse, Ni Herbe...) Appliquer Le Produit Pur Sur Le Support Brut (après Test De Porosité), De Manière Uniforme, À L'aide D'un Pinceau Large Ou D'un Pulvérisateur Bien Faire Pénétrer En Essuyant Les Excédents De Produit (notamment Dans Les Creux Éventuels Présents Dans Le Support Ou Les Joints) Après Séchage (30 Min), Vérifier L'efficacité De La Protection En Refaisant Un Test De Porosité Si Nécessaire, Appliquer Une Deuxième Couche 1h Après La Première, En Procédant De La Même Façon Et En Essuyant À Nouveau L'éventuel Excédent De Produit Attendre Environ 8 Heures Avant De Marché Sur Le Sol Traité La Protection Sera Optimale Après 24 Heures Refaire Périodiquement Un Test De Porosité, Notamment Sur Les Zones De Grand Passage Ou Lorsque Les Saisons Ont Altéré Le Support Et Réappliquer La Protection Si Nécessaire Tester La Porosité Du Sol : Déposer Plusieurs Gouttes D'eau (environ La Taille D'un Pièce D'1€) À Différents Endroits : Si Les Gouttes Sont Absorbées En Moins D'1 Mn, Le Sol Est Très Poreux.