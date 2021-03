L’Inde a battu l’Angleterre par 36 points et a remporté la série T20

Le dernier et décisif match a été joué entre l’Inde et l’Angleterre au stade Narendra Modi d’Ahmedabad. Frappant d’abord après avoir perdu le tirage au sort, l’équipe indienne a donné à l’équipe d’Angleterre un objectif de 225 points. En réponse, l’Angleterre a été éliminée pour 177 points. L’équipe indienne a battu l’Angleterre par 36 points dans le dernier et décisif T20. Avec cela, il s’est fait un nom dans la série 5 T20 3-2.

L’équipe d’Angleterre a eu un très mauvais départ. L’Angleterre a eu un choc sur le deuxième ballon du premier au cours du match. Bhuvneshwar Kumar a lancé le premier match, Jason Roy, proprement. L’équipe indienne a pris un excellent départ, l’équipe indienne a marqué 224 points après avoir perdu 2 guichets. Le capitaine Virat Kohli et Rohit Sharma ont mis cinquante.

Rohit Sharma a joué proprement sur le ballon de Ben Stokes en remportant le 22e CINQUANTE de sa carrière au T20. Kohli s’est associé à 49 courses sur 26 balles pour le deuxième guichet avec Suryakumar Yadav. Le capitaine Virat Kohli a marqué 80 sur 52 balles et Rohit a marqué 64 sur 34 balles.

En dehors de ceux-ci, Suryakumar Yadav a marqué 32 sur 17 balles et Hardik Pandya a marqué un invaincu 39 sur 17 balles. Virat Kohli et Rohit Sharma ont partagé un partenariat d’ouverture de 94 courses. C’était le meilleur partenariat d’ouverture de toutes les équipes de la série.

L’équipe indienne a reçu le deuxième coup avec 143 points. Suryakumar était absent après avoir marqué 32 points sur 17 balles. Kohli a frappé le 26e cinquante de sa carrière au T20. En fin de compte, il a marqué un partenariat invaincu de 81 points sur 40 balles pour le troisième guichet avec Hardik Pandya et a porté le score de l’équipe à 224 points.

Rohit Sharma a marqué 5 six dans cette manche. Avec cela, leur nombre total de Sixers dans T20 International est passé à 133.

Il est devenu le deuxième batteur à frapper le plus de six. Le Néo-zélandais Martin Guptill mène le tableau avec 139 six.

Le spinner anglais Adil Rashid et le joueur polyvalent Ben Stokes ont obtenu 1-1 guichets.

Les deux équipes:

Inde: Rohit Sharma, Virat Kohli (capitaine), Shreyas Iyer, Suryakumar Yadav, Rishabh Pant, Hardik Pandya, Washington Sundar, Shardul Thakur, Bhuvneshwar Kumar, Rahul Chahar et T Natarajan

Angleterre: Jason Roy, Jose Butler, David Malan, Johnny Bairstow, Ben Stokes, Eoin Morgan (capitaine), Sam Karan, Chris Jordan, Joffre Archer, Mark Wood et Adil Rashid

