Linda Jackson. Peugeot a un nouveau PDG

Avec la conclusion de la fusion du Groupe PSA avec FCA, qui a donné naissance au nouveau groupe automobile Stellantis, la «chair dance» commence, ce qui revient à dire qu’il y aura de nouveaux visages devant plusieurs des 14 marques automobiles qui font partie de du nouveau groupe. Un tel cas est celui de Linda Jackson, qui prend la place de directeur général de la marque Peugeot.

Linda Jackson reprend le rôle précédemment occupé par Jean-Philippe Imparato, qui quitte Peugeot pour reprendre la direction d’Alfa Romeo.

Le nouveau directeur général de Peugeot n’est cependant pas étranger à la fonction de responsable d’une marque automobile. Si son nom vous semble familier, c’est parce qu’elle a dirigé Citroën de 2014 à fin 2019, après avoir été responsable du repositionnement et de la croissance commerciale de la marque historique française.

Cependant, la carrière de Linda Jackson au sein du Groupe PSA a commencé en 2005. Elle a débuté en tant que directrice financière de Citroën au Royaume-Uni, assumant les mêmes fonctions en 2009 et 2010 chez Citroën France, étant promue, la même année, directrice générale. de Citroën du Royaume-Uni et d’Irlande, avant de reprendre les destinations de la marque française en 2014.

Avant de rejoindre le Groupe PSA, Linda Jackson avait déjà une vaste expérience professionnelle dans l’industrie automobile, en fait, toute sa carrière professionnelle s’est déroulée dans cette industrie depuis qu’elle a obtenu un MBA (Master of Business Administration) à l’Université de Warwick. Elle a occupé plusieurs postes dans le domaine financier et commercial dans les marques Jaguar, Land Rover et Rover Group (éteint) et MG Rover Group, avant de rejoindre le groupe français.

A noter également qu’en 2020, elle a été nommée pour piloter le développement du portefeuille de marques volume du Groupe PSA, afin de mieux définir et différencier le positionnement de ces marques – maintenant avec 14 marques sous le même toit, c’est une fonction qui semble continuer à avoir tout son sens pour exister chez Stellantis.