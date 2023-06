Linda Hamilton sera dans Stranger Things pour cette puissante raison

Netflix

On vous raconte pourquoi les frères Duffer ont été « obligés » de chercher l’inoubliable interprète de Sarah Connor.



© Page Facebook de Stranger Things.Sera-t-elle une alliée ou une ennemie d’Eleven et de ses amis ?

Hier à l’événement Tudum à Netflix il a été confirmé que Linda Hamilton sera dans la prochaine saison de Stranger Things et ici nous vous disons la puissante raison pour laquelle elle a été appelée faire partie de la série emblème de la plateforme.

Pour cette puissante raison, Linda Hamilton sera dans Stranger Things

Linda Hamilton fera partie de Stranger Things parce que les créateurs de cette série, Matt et Ross Duffer s’y sont consacrés pour rendre hommage aux héros des années 80 donc la présence de Linda Hamilton était inévitableen tenant compte du fait qu’elle et Sigourney Weaver étaient les héroïnes les plus reconnues des films d’action de cette décennie.

Il faut se rappeler que durant les années 80 des acteurs comme Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone étaient les seuls à pouvoir sauver le monde jusqu’à des actrices comme celles déjà citées ont eu l’occasion de faire de même briser les schémas existants à l’époquedans des bandes comme Terminator et Alien.

La présentation de Linda Hamilton avait des détails incroyables

Linda Hamilton a été présentée dans le cadre de la distribution de Stranger Things à l’événement Tudum 2023 par nul autre qu’Arnold Schwarzeneggerqui fut d’abord son ennemi mortel puis son allié dans les bandes Terminator et Terminator 2 respectivement.

L’acteur l’a présentée comme « une grande amie, une actrice fantastique et une femme grossière” qui rejoignait la famille Netflix pour l’une des émissions préférées d’Arnold. Et tout de suite après, on a vu une vidéo dans laquelle Linda Hamilton elle-même était présentée au casting de la série phare de Netflix. Quel rôle aura-t-elle, sera-t-elle une alliée ou une ennemie d’Eleven et de ses amis ? Nous le saurons bientôt.

