Linda Hamilton rejoint la cinquième et dernière saison de Stranger Things sur Netflix

Le Netflix Tudum a fourni des nouvelles surprises sur le casting concernant la cinquième et dernière saison de sa grande série à succès, Choses étranges. La nouvelle que la cinquième saison de Choses étranges sera la dernière apparition de l’émission en février 2022, le public se demandant comment l’histoire d’Onze, Mike, Hopper et le reste du gang se terminera.





Il semble que suivant les traces de grandes stars invitées comme Sean Astin et Robert Englund, la nouvelle saison verra la star de Terminator Linda Hamilton rejoindre la série pour sa dernière course. Cependant, il n’y a pas eu plus de détails sur ce que pourrait être son rôle.

Choses étranges la saison quatre présente Jamie Campbell Bower dans le rôle de Vecna, une puissance de Upside Down qui a des liens choquants avec Eleven. Vecna ​​continuera de terroriser le gang dans la saison cinq, Campbell Bower déclarant que le méchant est assoiffé de sang. « [Vecna’s] énervé, il est vraiment vexé », a déclaré l’acteur. « Je ne pense pas qu’il se soit enfui en pansant ses plaies de misère. Il reconstruit, et il est assoiffé de sang. C’est comme si tu avais vraiment appuyé sur les boutons maintenant, ce truc classique de Jason Voorhees – tu as fait une grosse erreur.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Malheureusement, la vendetta de Vecna ​​devra attendre un peu plus longtemps que prévu, la production étant en Choses étranges la saison cinq est maintenant retardée au milieu de la grève de la Writers Guild of America. « L’écriture ne s’arrête pas quand le tournage commence » Choses étranges ont déclaré les créateurs The Duffer Brothers dans un communiqué commun. « Bien que nous soyons ravis de commencer la production avec notre incroyable distribution et notre équipe, ce n’est pas possible pendant cette grève. Nous espérons qu’un accord équitable sera bientôt conclu afin que nous puissions tous retourner au travail. Jusque-là – encore et encore.

CONNEXES: Caleb McLaughlin explique pourquoi mettre fin à Stranger Things « a du sens »





Stranger Things Saison 5 répondra à beaucoup de questions

Netflix

Comme on peut s’y attendre d’un final, Choses étranges la saison cinq répondra à de nombreuses questions, Finn Wolfhard taquinant le nombre de réponses que le public obtiendra. « Eh bien, je pense que cela répond à une quantité insensée de questions sur la tradition de Choses étranges, la construction du monde. Je pense que beaucoup de gens seront heureux de revenir – C’est la dernière saison, donc nous voulons en quelque sorte revenir aux racines de la raison pour laquelle le spectacle était si spécial en premier lieu, et pourquoi la dynamique est si spéciale dans le première place, et en quelque sorte y revenir », a déclaré l’acteur plus tôt ce mois-ci. « Ça va être vraiment excitant. Je suis ravi, évidemment, de revenir en arrière et de le tourner. Je pense que ça va être très triste, mais je suis aussi juste excité, en tant que fan, d’y entrer, et j’ai hâte de voir où tout le monde – je ne savais même pas encore comment ça se terminait, vraiment. Je n’ai lu que les trois premiers, donc on verra. Mais oui, je suis ravi de voir où vont tous les voyages des personnages.

Mettant en vedette une grande distribution d’ensemble qui comprend Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Matthew Modine et Paul Reiser, les quatre premières saisons de Choses étranges sont désormais disponibles en streaming sur Netflix. Le premier épisode de Choses étranges la saison cinq s’intitulera « Chapitre un : Le crawl.”