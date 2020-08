Linda Hamilton pleure sa sœur jumelle

31/08/2020 09h31

Linda Hamilton a perdu sa sœur jumelle, Leslie. Les deux ont travaillé ensemble sur le film “Terminator 2 – Reckoning Day”.

La sœur jumelle de Linda Hamilton, Leslie Hamilton Freas, est décédée, elle avait 63 ans. Selon une nécrologie publiée dans le Burlington County Times, Leslie “est décédée de façon inattendue” le 22 août dans le New Jersey. Hamilton Freas a travaillé comme infirmière aux urgences et plus tard dans un hospice. La cause du décès n’a pas été révélée.

Leslie Hamilton Freas a également travaillé sur le film “Terminator 2 – Reckoning Day” (1991) comme cascadeur pour sa sœur jumelle, qui a joué dans son célèbre rôle de Sarah Connor. Les deux sont apparus ensemble pour la première du film.

Selon la nécrologie, Freas laisse derrière elle ses trois enfants Ashley, Adam et Kendall, ainsi que deux petits-enfants Luna Bo et Ollie, une sœur aînée, Laura, et son jeune frère Ford.

(hub / spot)