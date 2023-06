Linda Hamilton pensait que le Terminator échouerait à cause du « Poser » Schwarzenegger

Le Terminateur reste l’un des films de science-fiction les plus emblématiques des années 1980, même si bon nombre de ses suites n’ont pas exactement réussi à améliorer la franchise. Cependant, une personne qui doutait que cela ait jamais une chance de succès est la star Linda Hamiltongrâce à ses réserves sur le scénario de James Cameron et à la capacité de la co-vedette Arnold Schwarzenegger à faire autre chose que de prendre des poses musclées.

Dans une nouvelle interview du documentaire de Netflix Arnoldqui examine en profondeur la vie du héros d’action autrichien préféré de tous, Hamilton révèle qu’elle devait vraiment être convaincue du potentiel de Le Terminateur travailler. Dit-elle:

« C’était vraiment juste un autre travail. Je ne pensais pas que c’était particulièrement plus important que les scripts que j’avais lus. Je veux dire, vraiment sans aucune idée. C’était un budget très bas et nous étions tous plutôt nouveaux dans ce domaine. J’avais définitivement mes doutes. Selon notre définition arrogante, Arnold était un poseur. Un bodybuilder se faisant passer pour un acteur. Mais parce que j’étais curieux, je suis allé me ​​tenir à l’écart en regardant Arnold, et je l’ai acheté. Le physique et la raideur, et tout des choses qu’il mettait en œuvre. J’étais comme, ‘OK, ça pourrait marcher.' »