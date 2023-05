Linda Cardellini de Dead to Me a eu du mal à abandonner son personnage Judy

Tel que rapporté par Entertainment Weekly, la star Linda Cardellini a eu du mal à la lâcher Mort pour moi personnage, Judy. Cardellini a déclaré à EW : « C’est difficile d’admettre que c’est vraiment fini. L’idée qu’il a fallu si longtemps pour que ça se termine et qu’on en parle encore fait du bien parce que c’est une expérience difficile à laquelle dire au revoir. »





Le dernier épisode de la série a vu Judy et Jen (joué par Christina Applegate) échapper de justesse à l’arrestation pour le meurtre de l’ex abusif de Judy, Steve (joué par James Marsden). Jen a également découvert qu’elle était enceinte du frère jumeau de Steve, Ben, et qu’elle avait un cancer. Bien que Jen ait subi une chimiothérapie, elle a affirmé que cela ne fonctionnait pas pour elle. Jen et Judy finissent par se rendre au Mexique, où Judy a décidé de rester.

Cardellini a déclaré: « Judy fait beaucoup de mauvais choix et elle les fait avec la meilleure intention. J’ai décidé très tôt qu’elle n’essayait jamais vraiment de mentir, elle n’essayait jamais vraiment de manipuler quelqu’un. Et si c’est le cas, elle le fait pour certains plus de bien dans son esprit car plus que tout, elle veut être aimée et elle veut être une bonne personne. »

Lorsqu’on lui a demandé quand elle avait découvert ce qui attendait Judy, l’acteur a répondu : « La chose qu’elle [creator Liz Feldman] avait en magasin que je connaissais essentiellement au milieu de la deuxième saison. Nous étions sur le plateau et elle a dit : « Je pense que je sais ce qui va arriver à Judy. » Et j’étais comme, « Oh non, qu’est-ce que c’est? » Et elle m’a dit, et il y a une partie de ça qui est déchirante et tu penses, « Oh, wow, d’accord. Comment on fait ça ? » Et c’est lourd. Elle ne m’a pas tout dit d’un coup… »





Linda Cardellini a déclaré que c’était « très difficile de jouer imprévisible »

Cardellini a poursuivi en expliquant qu’elle jouait un personnage imprévisible, en disant: « Oui, en fait, je pensais que c’était l’un des plus grands défis. C’est très difficile de jouer imprévisible parce que vous ne pouvez pas vraiment jouer ça. [Laughs] Il suffit d’être dans l’instant présent et de faire des choix erronés. Judy fait beaucoup de mauvais choix et elle les fait avec la meilleure intention. Elle essaie toujours de servir quelqu’un d’autre. Quand je l’ai lu pour la première fois, je me suis demandé si elle était égoïste, mais je pense que c’est plus intéressant si elle le fait pour quelqu’un d’autre, si elle est désintéressée. Et donc j’ai décidé très tôt qu’elle n’essayait jamais vraiment de mentir, elle n’essayait jamais vraiment de manipuler quelqu’un. »

Elle a poursuivi : « Et si c’est le cas, elle le fait pour un plus grand bien dans son esprit parce qu’elle veut plus que tout être aimée et elle veut être une bonne personne. Mais cette vie vient juste d’elle et ces circonstances arrivent à elle et elle continue de prendre des décisions que, si vous deviez les écrire, elle est quelqu’un qui ne fait pas vraiment du bon travail pour être une bonne personne. C’était une poussée amusante pour elle, et je pense que c’est vraiment rare. avoir une sorte d’imprévisibilité dans une série ou dans un personnage est vraiment difficile, mais certaines de mes séries préférées et certains de mes acteurs préférés ont cette qualité où vous n’êtes pas sûr de ce que vous allez obtenir à un moment donné. «

Lorsqu’on lui a demandé si Cardellini avait l’impression d’avoir des « affaires inachevées » avec son personnage, la star a répondu : « Eh bien, je plaisantais toujours avec Liz en disant que Judy va juste rencontrer sa mère à San Francisco, puis ils font une autre longue escroquerie ailleurs pour que je puisse simplement continuer à jouer Judy. Je ne sais pas quand j’aurai un autre personnage aussi délicieux que celui-là. Elle est tellement amusante à jouer et – je parlais d’être anxieuse – j’étais terrifiée à l’idée de la jouer ‘ parce que je n’avais pas vraiment joué à quelque chose comme ça. »

Cardellini a poursuivi : « Quand quelqu’un décrit quelqu’un comme étant libre d’esprit, je veux dire, rien n’est plus terrifiant que ça parce que, par exemple, comment dépeignez-vous quelqu’un qui est simplement libre ? Il ne s’agit pas vraiment d’être libre d’esprit, mais de la façon dont cette personne fait Donc, pour comprendre comment faire cela et le rendre réaliste et pourtant intensifié, c’était vraiment, vraiment amusant. L’ensemble du projet était vraiment un voyage assez amusant de cette façon.

La star a terminé en partageant ses réflexions sur le sort de son personnage en disant : « J’ai l’impression que Judy fait partie de ces personnes qui, même si elle est décédée, il y a une partie d’elle qui flotte encore. Je ne sais pas. Et je Je déteste dire parce que je ne veux pas ruiner l’interprétation de quelqu’un d’autre. C’est laissé ambigu exprès, et je ne veux pas ruiner ce que Liz avait en réserve. Il y a des moments où je crois vraiment qu’elle est partie.

Elle a ajouté : « Et ces grues sont à peu près la chose la plus triste que j’aie jamais vue, parce que je ne m’y attendais pas quand j’ai regardé la série pour la première fois. Je n’aime pas me regarder, mais j’aime regarder ce que font les autres, les scènes dans lesquelles je n’étais pas. Donc c’était vraiment amusant de voir l’impression que Judy laisse avec ces grues. Parfois je pense qu’elle est partie et parfois j’aimerais prétendre qu’elle est sur ce bateau vers quelque part… trouver quelqu’un de merveilleux. »