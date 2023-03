Linda Blair serait de retour à Tangle With the Devil dans le redémarrage de l’exorciste de Blumhouse

Lorsqu’il a été révélé que Blumhouse prévoyait de suivre leur Halloween trilogie avec une nouvelle suite-reboot de L’Exorciste, il y avait beaucoup de scepticisme quant à savoir si une telle chose était nécessaire. Alors qu’on pensait à l’origine que le projet David Gordon Green ne serait que vaguement lié au film original, l’annonce que la star originale Ellen Burstyn reprendrait son rôle dans le film a suscité un peu d’intérêt. Maintenant, il semble qu’elle pourrait être rejointe par sa fille à l’écran Linda Blairqui a joué Regan possédé dans le film original et sa première suite, L’Exorciste II : L’Hérétique.

Un nouveau rapport de Au-dessus de la ligne a suggéré que Blair était sur le plateau pendant quelques jours récemment, bien que Blumhouse ne fasse que confirmer que l’actrice a « agi en tant que conseillère » sur le nouveau film et a refusé de dire si elle y jouerait. Cependant, la présence de Blair sur le plateau pendant une courte période pourrait certainement être considérée comme un signe qu’elle était là pour faire partie de la production à plus d’un titre consultatif. Pour l’instant cependant, cela est toujours traité comme une spéculation, mais étant donné que l’actrice n’avait aucune implication originale dans le film, et l’amour de Jason Blum pour ramener les stars de la franchise originale, il se pourrait que Regan affronte à nouveau le diable.





Linda Blair n’était pas impliquée à l’origine dans la suite de The Exorcist Legacy.

Bien qu’il existe de nombreuses suites qui ramènent certaines de leurs distributions originales, en particulier dans le genre de l’horreur, il y a très peu de films qui obtiennent des suites plus de 50 ans après leur sortie. Bien qu’il aurait été beaucoup plus probable que quelqu’un tente un remake probablement malheureux de l’histoire classique de la possession, le succès de Blumhouse avec leur Halloween trilogie, qui a ignoré toutes les suites du chef-d’œuvre de tension original de John Carpenter et a créé une toute nouvelle chronologie de Michael Myers, les a incités à faire de même avec L’Exorciste. Il n’y a actuellement aucune idée de ce que les nouveaux films feront exactement lorsqu’il s’agira de reconnaître les deux suites précédentes, qui incluent le panoramique critique L’Exorciste II : L’Hérétique et le très sous-estimé L’Exorciste IIImais si Burstyn et Blair sont impliqués, il semble qu’il y aura au moins un lien fort avec le film de 1973, sinon ses suivis.

Bien qu’il y ait de nombreuses raisons d’être enthousiasmé par les nouvelles suites de L’Exorciste, il y a aussi une question de savoir s’ils sont nécessaires et s’ils peuvent soutenir une nouvelle histoire à travers trois films. Le Halloween trilogie de Green a pris un bon départ, mais au fil du temps Halloween se termine a été libéré, il était très essoufflé. Si avoir un méchant aussi emblématique que Michael Myers ne peut pas soutenir une trilogie, alors une autre histoire de possession peut-elle faire mieux? Tout sera révélé avec le temps, et attendez-vous à en savoir plus sur le rôle exact de Linda Blair dans tout cela dans un proche avenir.